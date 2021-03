In der dritten Folge von “Das große Promibacken” ist das Abenteuer für Luca Hänni vorbei. Der Sänger scheiterte am Biskuit und musste nach Hause gehen. Jetzt kämpfen noch fünf Promis weiter um den “Goldenen Cupcake”.

Franziska Knuppe, Daniel Boschmann, Ekaterina Leonova, Pascal Hens und Jürgen Milski sind noch im Rennen.

Luca Hänni muss in der dritten Folge nach Hause gehen

In der dritten Folge von “Das große Promibacken” war Detailarbeit gefragt. Eigentlich hatte sich Luca Hänni eine besonders romantische Dekoration für die erste Aufgabe ausgedacht: Kleine rote Herzchen aus Biskuit sollten seine Backwerke schmücken. Doch der Plan wollte nicht so ganz funktionieren. Schlussendlich musste er die Dekoration mit dem Backpapier anrichten, weil es einfach nicht abgehen wollte. Das kostete den 26-jährigen Sänger viele Punkte. “Das ist mir sehr unangenehm, diese Verkostung”, sagt er, als die Jury sein Backwerk genau unter die Lupe nahm.

Auch die zweite Aufgabe konnte er nicht so gut meistern, wie er es gerne gehabt hätte. Obwohl seine Nusstorte geschmacklich einwandfrei war, konnte sie wieder nicht mit ihrer Optik überzeugen. Dann die letzte Herausforderung der dritten Folge von “Das große Promibacken”: Die Stars sollen süße Urlaubsgrüße in Form einer Torte backen. Das Winterparadies von Luca Hänni überzeugte die Jury, doch schlussendlich war er dennoch der schlechteste in dieser Folge und musste leider nach Hause gehen. “Es ist ein bisschen tragisch, aber es war ‘ne megaschöne Zeit. Es hat Spaß gemacht”, verabschiedet er sich.

Fünf Promis kämpfen weiter um den Sieg bei “Das große Promibacken”

Barbara Wussow und Mirja du Mont sind bereits in den ersten beiden Folgen rausgeflogen. Jetzt ist das Backabenteuer auch für Luca Hänni vorbei und es sind nur noch fünf Promis im Rennen um den “Goldenen Cupcake” und das Preisgeld von 10.000, das für einen ausgewählten guten Zweck gespendet wird. Franziska Knuppe, Daniel Boschmann, Ekaterina Leonova, Pascal Hens und Jürgen Milski versuchen weiter bei “Das große Promibacken” mit ihren Backkünsten die Jury zu überzeugen. Wer wohl am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen wird?

“Das große Promibacken” läuft immer mittwochs um 20:15 auf SAT1.