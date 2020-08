Finallyyyyyy! Deine Bestie und du haben sich nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder ein gemeinsames BFF-Date ausgemacht. Was ihr unternehmen werdet, das steht jedoch noch in den Sternen… ⭐ Tjaaa gut, dass ihr uns habt, denn wir haben die perfekten 5 Ideen für eine coole Girls Night für deine beste Freundin und dich – inklusive Freizeitaktivitäten der… etwas anderen Art! 😄 Lies in diesem Artikel nach, was deine BFF und du gemeinsam unternehmen könnt.

1. Zu Vino sagen wir nie NO

Ihr wisst, was man sagt: Friends who drink together, stay together! Warum also nicht eine gemeinsame Weinverkostung andenken? 🍷 Können wir vor allem an lauen Sommerabenden wärmstens empfehlen! Hier könnt ihr euch nicht nur durch leckere Rebsorten testen, sondern habt im Bestfall noch eine tolle Weinberg-Kulisse als Aussicht – auch perfekt für eure nächste Insta Story! 😉

via GIPHY

2. Movie Night Deluxe

Seien wir mal ehrlich: Wann haben wir das letzte Mal so richtig chillig mit unserer Bestie und einer Riiiiesenschüssel Popcorn einen Film geschaut? 🍿Genau, wir können uns nicht mal mehr daran erinnern… Zeit wird’s also, liebe missen!

(Pssst: Bei den Miss Nights in ausgewählten Cineplexx Kinos könnt ihr zu günstigen Preisen richtig tolle Filme mit eurer besten Freundin sehen! ❤️ Am 6.8. könnt ihr euch “Into the Beat – Dein Herz tanzt” und am 13.8. “I Still Believe” ansehen. Unbedingt vorbeikommen! 😍)

Foto: Cinepromotion | I Still Believe

3. Flower it up!

Deine Bestie und du lieben Deko, DIY und habt beide ein Auge für Ästhetik? Dann können wir euch einen Blumenkranzbinde-Workshop ans Herz legen! ❤️ Hier könnt ihr euch handwerklich austoben und habt danach sogar noch einen wunderschönen Dekoartikel, den ihr mit nach Hause nehmen könnt und der eurer Wohnung den letzten Touch verleiht. Wir sagen: Absolute #interiorgoals!

via GIPHY

4. Getting sweaty

Ihr wollt gemeinsam eure innere Balance finden? Und euer Zen gleich dazu? Aber “nur” Yoga findet ihr nicht so spannend oder habt es schon ausprobiert? Dann ist ein Hot Yoga Kurs perfekt für euch! Testet es mal in einer Probestunde bei 40 Grad Celsius… Langweilig wird euch hier garantiert nicht! Aber Vorsicht: Wir empfehlen euch, ein Handtuch mitzunehmen… Es könnte rutschig werden. 💦

via GIPHY

5. Poledance-Schnupperstunde

Oder darf’s für deine BFF und dich doch eher was Gewagteres sein? Poledance zum Beispiel? Vielleicht habt ihr ja schon mal gemeinsam einen Tanzkurs gemacht… dann wäre eine gemeinsame Poledance-Schnupperstunde auf jeden Fall einen Versuch wert! Hier kommt ihr beide aus eurer Komfortzone raus und Spaß macht es mit Sicherheit auch! 😄

via GIPHY

Have fuuun!