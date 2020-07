Hm, dieses Jahr wird es mit dem wohlverdienten Urlaub am Strand etwas schwierig werden. Für uns natürlich kein Problem! Denn wir holen uns das Meer nach Hause. Wie? Na das erzählen wir euch jetzt:

1.Tapetenwechsel!

Dir fällt die Decke auf den Kopf und du sehnst dich nach Strand, Sand und Meer? Hol dir diese Fassade nach Hause! Es gibt unzählig verschiedene Tapeten im Strandlook. Denn dann kannst du das Gefühl auch das ganze Jahr über beibehalten, wenn es draußen wieder etwas kühler wird und die Regentage mehr werden. Na, schon auf der Suche? 😎

via GIPHY

2. Stay fresh

Nicht nur die Augen sollen das Gefühl, am Strand zu sein, hervorrufen. Auch deine Haut hat etwas Erholung verdient! Unser Must-Have-Tipp: Intensive Feuchtigkeit und leichtes Tragefühl mit dem neuen lavera Hydro Sensation Creme Gel! Es belebt die Haut spürbar und sorgt für ein erfrischendes Hautgefühl. Du möchtest es gerne testen? Dann gleich in der missAPP vorbeischauen und eine der 100 glücklichen Testerinnen werden! 😍

Bild: lavera

3. Bowle o’clock

Her mit den Früchten! Nichts geht über ein Gläschen Fruchtbowle am Feierabend oder am Wochenende, wenn die Sonnenstrahlen auf der Haut glänzen. Wie heeeerrlich! Und die leckere Bowle geht auch ganz schnell: Früchte schnippseln und mit Rum angießen, ab in den Kühlschrank für eine Stunde und dann mit Prosecco oder Wein aufgießen. Die alkoholfreie Variante: Früchte in Fruchtsirup geben, eine Stunde ziehen lassen und mit Mineralwasser aufgießen. Et voilà! 🙂

via GIPHY

4. Beach Feeling

Neue Pflanzen, ein Planschbecken und ein Kübel voller Sand, etwas Fantasie und den passenden Accessoires. Schon lässt sich dein Balkon in ein kleines Urlaubsparadies verwandeln. Sonnenbrille auf und Augen zu. Jetzt nur noch die Sonnenstrahlen auf der Haut genießen und an den Strand denken. Wiiiie schön! ☀ Psst: Hier passt eine super leckere Früchte-Bowl auch hervorragend dazu! Prost & genieße das Wetter!

via GIPHY

5. Aufdrehen, bitte!

Stell dir eine Playlist mit deinen liebsten Sommerhits zusammen! Du bist ein Italien-Fan? Her mit den italienischen Sommerliedern, Kopfhörer drauf und lostanzen! Es gibt nichts besseres, als zu guter Musik in der Sonne einfach mal die Hüften schwingen zu lassen. Und wenn die Nachbarn komisch schauen, dann lad sie doch einfach ein mitzumachen! Gemeinsam macht es nämlich noch mehr Spaß!

via GIPHY