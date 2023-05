Im Juni 2023 stehen die Sterne für einige Sternzeichen besonders günstig, wenn es um romantische Angelegenheiten geht. Besonders drei Tierkreiszeichen könnten in dem Sommermonat mit einem Antrag überrascht werden.

Wer das ist, lest ihr hier.

Krebs

Für den Krebs wird es im Juni 2023 richtig romantisch. Denn der oder die Partner:in des Sternzeichens hat schon lange eine Überraschung geplant. Und zwar einen ganz besonderen Antrag an einem idyllischen Ort zu machen. Angetrieben von der Position des Mondes ist der Krebs in diesem Monat noch emotional offener, als er es ohnehin schon ist. Also geht ihm das „Ja“ auf diese wichtige Frage auch wirklich unheimlich leicht über die Lippen. Jetzt geht es dann bald ans Eingemachte!

Löwe

Auf den Löwen wartet eine sehr aufregende erste Hälfte des Monats Juni. Insgeheim hat er es zwar schon lange geahnt, weil er mehrmals eindeutige Hinweise gedroppt hat, dass es höchste Zeit zum Heiraten ist. Dennoch kommt der Moment schlussendlich überraschend und der Löwe zeigt sich nahezu sprachlos über den Antrag, den er endlich bekommt. Überglücklich mit dem großen Schritt seines Partners oder seiner Partnerin kann er dieses lebensverändernde To-do schon bald von seiner Checkliste streichen.

Skorpion

Auch der Skorpion hat im Juni 2023 wirklich gute Chancen, einen Antrag zu erhalten. Denn der Kraftplanet Mars steht sehr günstig und könnte dafür sorgen, dass der oder die Liebste schon bald auf die Knie fällt. Durch die Energie und die Intensität des Planeten wird das Wasserzeichen also schon sehr bald eine große Veränderung in seinem Liebesleben wahrnehmen. Jetzt gilt es nur, die Gefühle auch zuzulassen und der besseren Hälfte gegenüber klar und deutlich auszudrücken.