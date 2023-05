Seit fünf Jahren sind Hailey und Justin Bieber ein Ehepaar. Immer wieder spekulieren Fans, wann die 26-Jährige ihr erstes Kind erwartet. In einem Interview spricht das Model jetzt über ihre Familienplanung und lässt dabei tief blicken. Denn sie habe aus einem ganz bestimmten Grund Angst davor, Mutter zu werden.

Sie mache sich oft Gedanken darüber und sei deswegen auch sehr traurig.

Darum hat Hailey Bieber Angst davor, ein Kind zu bekommen

Kaum eine andere Promi-Beziehung steht so im Fokus wie jene, von Justin und Hailey Bieber. Die beiden Superstars sind seit vielen Jahren zusammen. Seit 2018 auch verheiratet. Fans und das Umfeld der beiden würden als nächsten logischen Schritt ein gemeinsames Baby erwarten. Doch damit lässt sich das junge Ehepaar noch Zeit. Wie Hailey jetzt in einem Interview mit The Sunday Times verrät, gibt es dafür auch einen ganz bestimmten, traurigen Grund.

Denn ihr Ruhm und die Tatsache, dass sie und Justin auch ohne Schwangerschaftsgerüchte nahezu tagtäglich zum Talk of the Town gehören, bereite der 26-Jährigen große Sorgen. Dennoch möchten die beiden in Zukunft eine Familie gründen. „Ich wünsche mir so sehr Kinder, aber ich habe Angst“, so Hailey. „Ich weine buchstäblich die ganze Zeit deswegen“, fährt das Model fort. Der Grund für ihre Angst? „Es reicht schon, dass die Leute Dinge über meinen Mann oder meine Freunde sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Leute konfrontieren muss, die etwas über ein Kind sagen“, erklärt Hailey gegenüber der Zeitung.

Babywunsch in den „nächsten paar Jahren“

In einem Interview mit dem Wall Street Journal im vergangenen Jahr hat Hailey verraten, dass sie und Justin durchaus Kinder haben möchten, allerdings wollen sie sich noch Zeit lassen. „Ideal wäre, wenn wir es in den nächsten paar Jahren probieren. Aber es gibt einen Grund, warum es ‚probieren‘ heißt. Man weiß schließlich nie, wie lange dieser Prozess dauern wird“, stellte das Model damals klar.

Eines ist für Hailey aber sicher: wenn sie und Justin den Entschluss für den familiären Startschuss fällen, dann werden sie alles geben, um ihre Kinder zu beschützen. „Wir können nur unser Bestes tun, um sie großzuziehen. Solange sie sich geliebt und sicher fühlen“, so Hailey gegenüber The Sunday Times.

Dass die beiden Kinder über alles lieben, beweist das Model immer wieder. Etwa, wenn sie süße Schnappschüsse ihrer Nichte teilt:

Und auch mit den Babys von Freunden zeigt sich das Ehepaar Bieber gerne mal in der Öffentlichkeit und postet auch davon einige Bilder im Netz: