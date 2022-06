Für seine neue Freundin Laura hat sich Jimi Blue Ochsenknecht jetzt ein neues Tattoo stechen lassen – oder besser gesagt, ein altes überstechen lassen. Das Partner-Tattoo, das er sich während seiner Beziehung mit Yeliz Koc machen hat lassen, gibt’s nicht mehr! Stattdessen ziert nun ein Liebesbeweis für seine neue Freundin Laura-Marie Geissler seinen Unterarm.

Und das Tattoo hat es in sich: Jimi hat sich nämlich ihren Namen tätowieren lassen!

Jimi Blue Ochsenknecht lässt sich Liebeserklärung an Laura tätowieren

Es ist DER Aufreger auf Instagram: Jimi Blue Ochsenknecht teilte zum Geburtstag seiner neuen Freundin Laura eine Liebeserklärung in Form eines Video-Clips auf seinem Account. Und dabei sticht vor allem ein Detail ganz besonders ins Auge: Sein neues Tattoo. Oder besser gesagt, sein neues altes Tattoo. Der 30-Jährige hat sich nämlich sein Partner-Tattoo mit Yeliz Koc überstechen lassen. Er und die Mutter ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie ließen sich während ihrer Beziehung nämlich jeweils den eigenen und den Namen des anderen als Morsecode tätowieren. Doch anstatt einfach eine neutrale Tätowierung daraus zu machen, geht Jimi einen Schritt weiter und widmet das Cover-Up seiner neuen Freundin – „If lost please return to Laura“ („Bei Verlust bitte an Laura zurückgeben“) steht jetzt nämlich auf seinem Unterarm. Die Beziehung mit der 23-Jährigen scheint ihm also richtig ernst zu sein.

Großer Liebesbeweis von Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi macht also kein Geheimnis daraus, wie verliebt und glücklich er ist. „Du bist die lustigste, schlauste, herzlichste und ehrlichste Frau die ich jemals kennen gelernt [sic!] habe. […] Was wir beide zusammen durch machen können viele nicht sehen und vorallem nicht verstehen, das muss auch nicht jeder denn diese Bindung die wir zusammen haben kann uns keiner weg nehmen [sic!]. Ich liebe dich über alles und werde immer an deiner Seite sein wenn du mich brauchst.“, schreibt der 30-Jährige zu dem Clip und gratuliert seiner Freundin damit ganz öffentlich zum Geburtstag.

Während einige seiner Fans sich für sein neues Liebesglück freuen, haben andere die Trennung von Yeliz wohl noch immer nicht ganz verkraftet und stehen Jimis neuer Beziehung skeptisch gegenüber: „Man wertet eine Frau nicht ab um eine andere aufzuwerten. Das ist toxische Energie.“, schreibt etwa ein Follower und meint damit vermutlich Jimis Ex, mit der er seit der Trennung immer wieder öffentlich Konflikte austrägt.

Neue Beziehung seit April offiziell

Wie lange Laura und Jimi schon ein Paar sind, ist nicht ganz klar. Es ist allerdings noch nicht lange her, dass die beiden ihre Beziehung Instagram-official machten. Nachdem der 30-Jährige bereits zuvor mit Storys und Postings Gerüchte gestreut hatte, dass er mit der Rennfahrerin zusammen ist, postete er im April schließlich eine Instagram-Story, in der er sich verliebt und knutschend mit seiner Laura in einem bayrischen Lokal zeigte.

Bild: jimbonader / Instagram

Mit seinem Liebes-Tattoo steht er nun einmal mehr zu seiner neuen Beziehung und scheint es also richtig ernst zu meinen! Was aus Yeliz‘ Tätowierung geworden ist, wissen wir leider nicht – auf ihren aktuellen Instagram-Postings haben wir sie jedenfalls nicht entdeckt.

Würdest du dir den Namen des Partners tätowieren lassen? NEVER EVER – absolutes No-Go!!!! Find ich nicht schlimm, kann man ja wieder wegmachen

