Schon lange gab es Spekulationen, jetzt sind aber alle Zweifel beseitigt: Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder verliebt. Auf Instagram teilt er jetzt ein süßes Video mit seiner neuen Freundin und macht die Beziehung mit innigen Küssen offiziell.

Fans haben bereits vermutet: Seine neue Liebe ist keine Unbekannte …

Jimi Blue Ochsenknecht ist frisch verliebt

Nach dem Rosenkrieg mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc gibt es eine neue Frau im Leben von Jimi Blue Ochsenknecht. Schon länger gab es Spekulationen, dass der Reality-Star mit Rennfahrerin Laura-Marie Geissler turteln soll. Immer wieder machte der 30-Jährige Andeutungen, dass er wieder vergeben sein könnte.

So postete er etwa ein Video, auf dem zwei Personen Händchen halten und markierte darauf Laura-Marie. Dann teilte er Wochen später noch ein weiteres Bild in seiner Instagram-Story, dass die Rennfahrerin vor einem Porsche zeigte. Doch jetzt wurde er zum ersten Mal so richtig konkret.

Knutschvideo macht Beziehung offiziell

Auf Instagram postet Jimi Blue Ochsenknecht jetzt ein Video von sich und Laura-Marie Geissler. Die beiden scheinen eine richtig gute Zeit in einem bayrischen Lokal zu haben. Deshalb hält sich die 23-jährige Münchnerin auch nicht zurück, ihren Freund auf die Wange zu küssen.

Bild: jimbonader / Instagram

Dieser kontert mit innigen Küssen – diesmal aber auf den Mund. Die beiden wirken bis über beide Ohren verliebt und scheinen ihre gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen.

Bild: jimbonader / Instagram

Damit steht jetzt auch endlich offiziell fest: Jimi Blue und Laura-Marie sind ein Paar. Wie lange sich die beiden schon daten, wo sie sich kennengelernt haben und wie die 23-Jährige zu Jimis Tochter Snow Elanie steht, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass die beiden einfach überglücklich wirken.

Was sagt ihr zu dem neuen Paar? Richtig cute die beiden! Mal sehen, wie sich das entwickelt …

