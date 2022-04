Ein Corona-Patient aus London hat einen Rekord aufgestellt, wenn auch einen sehr tragischen. Denn der Mann war 505 Tage lang positiv und hatte damit die längste bekannte Infektion.

Mittlerweile ist der Brite verstorben.

Corona-Patient ist 16 Monate lang positiv

Ein Mann aus London hat sich vor einiger Zeit mit dem Coronavirus infiziert und war dann ganze 505 Tage lang positiv. Das ist der bisher längste bekannte Infektionszeitraum – davor lag der Rekord bei 335 Tagen. Das teilten Forscher des King’s College London und des Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust jetzt mit. Mittlerweile ist der Mann, der an einer Immunschwäche litt, verstorben.

Zuvor nahm der Corona-Patient an einer britischen Studie teil, durch die man in Erfahrung bringen wollte, wie sich das Virus bei langfristig Erkrankten verändert. Dabei sind die Wissenschaftler auf Hinweise gestoßen, dass in immungeschwächten Patienten neue Virusvarianten entstehen können. Untersucht wurden jene Personen, deren Immunsystem aufgrund von Organtransplantationen, HIV, Krebs oder anderen medikamentösen Behandlungen geschwächt war.

Fünf von neun Patienten haben die Infektion überlebt, zwei davon nach einer Antikörper- und antiviralen Therapie.

Bedarf an neuen Corona-Behandlungen

Laut Forschern dauert eine Corona-Infektion bei Menschen mit einem funktionierendem Immunsystem in der Regel ein bis zwei Wochen. Das Virus kann dann zwar noch bis zu 90 Tage mittels PCR-Test nachgewiesen werden, ist aber nicht mehr fähig, sich weiterzuverbreiten. Bei Corona-Patienten mit einer Immunschwäche läuft diese Krankheit häufig anders ab. Hier kann eine aktive Infektionen sehr lange andauern.

Das Ergebnis der Studie mache den dringenden Bedarf an neuen Corona-Behandlungen für immungeschwächte Patienten deutlich. Wie auch Virologin und Mitautorin der Studie, Gaia Nebbia, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. „Immunsupprimierte Patienten mit einer anhaltenden Infektion haben nur geringe Überlebenschancen, und neue Behandlungsstrategien sind dringend erforderlich, um ihre Infektion zu beenden.“

Die gesamten Ergebnisse dieser Studie sollen jetzt bei einem internationalen Kongress in Lissabon an diesem Wochenende vorgestellt werden.