Schauspielerin Ashley Greene verkündet freudige Nachrichten! Der ehemalige „Twilight“-Star ist zum ersten Mal schwanger. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Paul Khoury erwartet sie ein Baby.

Das verkündet die 35-Jährige jetzt auf Instagram.

Ashley Greene erwartet ihr erstes Baby

Mit einer rührenden Liebeserklärung an ihren Mann Paul Khoury verkündet Ashley Greene, dass sie schwanger sei. Auf Instagram teilt die 35-Jährige einen Schnappschuss, auf dem das glückliche Paar samt Ultraschallfoto zu sehen ist. Dazu schreibt die Schauspielerin berührende Worte.

„Ich liebe dich mehr als ich jemals irgendetwas geliebt habe. Und irgendwie wird mein Herz immer größer, um dich NOCH mehr zu lieben. Ich kann es nicht abwarten, zu beobachten, wie du dein Licht, deine Liebe und deine Leidenschaft mit unserem Baby teilst.“

„Wir sind der Meinung, dass es passieren wird“

Erst kürzlich verriet der ehemalige „Twilight“-Star im Interview mit People was sie von Nachwuchsplänen hält. „Mein Mann und ich sind beide der Meinung, dass es passieren wird. Und glauben Sie mir, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem unsere Eltern ständig Andeutungen machen und sagen: ‚Okay, WIR wären dann so weit. Ihr seid jetzt schon ein paar Jahre verheiratet!!“.

Und schon hat das Ehepaar den Wunsch ihrer Eltern und Schwiegereltern erfüllt. Seit Sommer 2018 sind die Schauspielerin und der Unternehmer verheiratet. Das Ja-Wort haben sie sich in einer intimen und romantischen Zeremonie im kalifornischen San Jose gegeben.