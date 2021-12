Es ist kein Name, den man normalerweise im Zusammenhang mit Mode bringen würde. Doch laut dem Google-Bericht „Year in Search“ suchten User in Verbindung mit Fashion dieses einen bestimmten Namen besonders oft: Adam Sandler.

Seine chilligen und vielleicht sogar peinlichen Daddy-Looks machten ihn in Lockdown-Zeiten überraschenderweise zum Fashion-Influencer.

Deshalb ist Adam Sandler die „Fashion-Ikone“ des Jahres

Wir leben in verrückten Zeiten – da sind wir uns wohl alle einig. Noch vor ein paar Jahren hätten wir mit dem Wort „Lockdown“ nicht wirklich viel anfangen können. Doch inzwischen sind schon fast zwei Jahre Pandemie vergangen und das Wort hat in unserem alltäglichen Sprachgebrauch einen festen Platz. Die Pandemie-Maßnahmen hat einige Lebensbereiche grundlegend auf den Kopf gestellt. So hat sie unter anderem eine neue Fashion-Strömung richtig populär gemacht: Lounge-Wear. Denn wenn wir unsere Zeit schon daheim absitzen müssen, dann bitte gemütlich.

Und genau diese Lebenseinstellung machte Adam Sandler offenbar zum Mode-Vorbild des Jahres. Den Schauspieler von „Kindsköpfe“ haben wir bisher mit Comedy und lustigen Filmen in Verbindung gebracht – aber niemals mit Mode! Doch laut dem Google-Bericht „Year in Search“ übertreffen die Suchanfragen über seine Outfits die aller anderen Stars.

Sein „fehlender“ Stil macht ihn zum Modestar

Fashion-Guru Harry Styles oder Outfit-Queen Lizzo müssen sich laut der Google-Auswertung modisch nämlich hinter dem Comedian anstellen. Adam is in the „Fashion“-House! 😉 Während sich die vorher genannten Stars, die in der Searchliste unter ihm gereiht werden, ernsthafte Gedanken über ihre Outfits machen, nahm der 55-Jährige seinen Look schon immer gelassen. Der neue Style-Guru setzt nämlich auf übergroße XXL-T-Shirts, lockere Shorts und kastenförmige Sneaker. Wenn der „50 erste Dates“-Schauspieler besonders experimentierfreudig in Sache Mode ist, tauscht er die Sneaker sogar durch Ugg-Stiefel aus.

Er steht voll und ganz zu seinem Stil und erschien zu Filmpremieren schon in Hausschuhen und Shorts. Und ganz ehrlich: Wer kann es ihm inzwischen verübeln? Es ist funktional, bequem und bei ihm könnte es nicht authentischer sein, denn er hat es nie anders gemacht! Der lässige amerikanische Daddy-Look feiert mit Oversize-Shirts und Retro-Sneakern dieses Jahr ohnehin ein Revival. Kein Wunder also, dass sich alle von Adam Sandlers authentischen Stil eine Scheibe abschneiden wollen! Auf TikTok ist der Look des 55-Jährigen unter dem Hashtag #sandlercore auf jeden Fall ein viel diskutiertes Thema – fast 330.000 Videos beschäftigen sich damit!