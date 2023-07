Eine ordentliche Skincare-Routine ist für uns Beautyaddicts ja ein absolutes MUSS. Blöd nur, wenn uns das heiße Wetter und die hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer einen fetten Strich durch die Rechnung machen. Glow – ja, glänzende Speckschwarte – nein danke! Doch wie pflegen wir das Gesicht jetzt am besten, ohne, dass Öle, Moisturizer und Co schwer auf der Haut liegen?

Wir verraten euch hier nun die perfekte Pflege-Routine für schwüle Sommertage!

So pflegt ihr eure Haut bei schwülem Wetter

So sehr wir den Sommer auch lieben, es gibt ja auch einige Dinge, die wir nicht gerade feiern. Zum Beispiel: Man kommt gerade frisch aus der Dusche, zieht brav sein Beautyprogramm durch und nach gefühlt 5 Minuten bei über 30 Grad draußen beginnt das ganze Gesicht zu glänzen. Versteht uns nicht falsch, wir haben ja nichts gegen ein cuten Glow, aber: wenn das Make-up förmlich davonschmilzt und es so aussieht als seien wir gerade einen Marathon gelaufen, sind wir nicht mehr ganz so begeistert. Lange Rede, kurzer Sinn: unterschiedliche Wetterbedingungen erfordern eben auch eine angepasste Skincare-Routine. Doch was heißt das nun genau?

Liegt viel Feuchtigkeit in der Luft, hat das natürlich auch Auswirkungen auf unsere Haut. Doch das Geheimnis für einen freshen Look an schwülen Tagen liegt in der Pflege-Routine. Denn was schon für das Make-up gilt, ist bei der Skincare nicht anders: zu viel des Guten kann gerade im Sommer kontraproduktiv sein. Statt jede Menge Pflegeprodukte zu verwenden, reduzieren wir also unsere Routine auf die wesent­liche Essentials. Großer Pluspunkt übrigens: sie ist auch noch megaeasy umzusetzen.

3-Step-Skincare-Routine

Klar ist also, wir minimieren unser Beautyprogramm deutlich. Gesichtsöle und schwere Cremen sind an schwülen Tagen also aus unserer Skincare-Party am Morgen ausgeladen. Doch wie genau sieht jetzt DAS perfekte Programm aus? Ein gründlich gereinigtes Gesicht ist schon mal Voraussetzung! Abends solltet ihr hier auf die Double-Cleansing-Methode mit einem Abschminkbalm und einem sanften, hydrierenden Reinigungsgel setzen. Morgens reicht es, wenn ihr euer Gesicht dann nur mit Wasser reinigt, um den Talg, der sich über Nacht gebildet hat, wieder loszuwerden. Ist euer Gesicht fresh und clean, geht es auch schon an die Pflege!

1. Toner

Wählt einen Toner, der erfrischende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera oder Gurke enthält, um die Haut zu beruhigen und zu kühlen. Tragt den Toner am besten mit euren Händen sanft auf das Gesicht auf und lasst das Gesichtswasser einziehen. Dies hilft, die Poren zu verfeinern, den Ph-Wert eurer Haut auszugleichen und sie gleichzeitig auf die nachfolgende Pflege vorzubereiten.

2. Leichter Moisturizer

Zwar kommt trockene Haut im Sommer seltener vor, das heißt allerdings nicht, dass wir die Feuchtigkeitspflege aus unserer Beauty-Routine verbannen! Denn: ist die Haut gut hydriert, produziert sie weniger Fett. Klingt vielleicht im ersten Moment unlogisch, ist es aber gar nicht. Doch: die mega-reichhaltige Creme vom Winter hat an schwülen Tagen erst mal ausgedient. Wählt stattdessen einen leichten, ölfreien Moisturizer. Achtet auch darauf, dass die Creme oder Lotion feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure oder Glycerin enthält, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, ohne sie zu beschweren.

Tragt eine kleine Menge des Moisturizers auf das gesamte Gesicht auf und massiert das Produkt sanft mit den Fingern in die Haut ein. Dies hilft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und gleichzeitig einen schützenden Film zu bilden, der vor dem Austrocknen durch die Umgebung schützt.

3. Sonnenschutz

Der dritte und wohl wichtigste Schritt in unserer Skincare-Routine? You probably knew it: natürlich der Sonnenschutz! Es sollte inzwischen eigentlich selbstverständlich sein, aber nochmal der offizielle Reminder: Auch wenn die Sonne vielleicht an schwülen Tagen nicht scheint, solltet ihr unbedingt einen Sonnenschutz tragen! Setzt am besten auf eine nicht komedogene Sonnencreme mit ausreichendem UV-Schutz. Hier habt ihr die Wahl zwischen mineralischem Schutz und chemischen UV-Filtern. Es bleibt natürlich ganz euch überlassen, für welchen Sonnenschutz ihr euch letztendlich entscheidet.

Wer mag, kann nach der Sommer-Pflege-Routine dann wie gewohnt Primer, Make-up, Blush etc. auftragen. Oder aber ihr setzt auf einen No-Make-up-Look und geht ungeschminkt außer Haus. Mal ehrlich: an schwülen Tagen, ist das ohnehin das beste. Unser Tipp hierzu: Setzt auf eine getönte Sonnencreme für einen dezenten Summer-Glow. Et voilà, so können euch schwüle Tage nicht mehr ganz so viel anhaben!