Nicht mehr lange, liebe missen: Der heißersehnte Film „Barbie“ von Greta Gerwig steht schon in den Startlöchern. Und natürlich dient der Streifen auch als Vorlage in Sache Trends. Heißt: Der Sommer wird Rosa! Und die Message ist nun auch auf unseren Wangen angekommen! Denn in Sachen Make-up setzen wir jetzt auf den sogenannten „Barbie Glow Blush“.

Was hinter dem Trend steckt und warum wir ihn jetzt schon lieben, verraten wir euch hier.

„Barbie Glow Blush“ ist DER Make-up-Trend des Sommers

Zwar macht der Film „Arielle, die Meerjungfrau“ und der Mermaidcore-Hype der ikonischen Puppe gerade etwas Konkurrenz, allerdings bleibt uns die Barbiecore-Bewegung natürlich auch diesen Sommer noch erhalten. Kein Wunder, immerhin erscheint der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling im Juli. Wir befinden uns also gerade im Barbie-Peak! Und so überrascht es uns auch nicht, dass Tiktok auf der Zielgeraden noch einen neuen Beautytrend liefert.

Nach dem Haartrend „Barbie Blonde“, geht es jetzt nämlich an unser Make-up. Natürlich denkt man hier vermutlich sofort an Pink, knallig, und ein bisschen over the top. Doch bei dem neuen Beautytrend „Barbie Glow Blush“ schalten wir nun eher einen Gang runter. Und genau deshalb lieben wir den Trend schon jetzt. Er ist dezent, cute und einfach perfekt für den Sommer!

Deshalb lieben wir den Beautytrend

Fest steht: gerade an den wirklich heißen Tagen kann es in Sachen Make-up mal ruhig etwas weniger sein! Eine fette Schicht Make-up kommt hier gar nicht in Frage. Was jedoch auf keinen Fall fehlen darf: ein Hauch Farbe und etwas Glow. Und hier kommt der Trend „Barbie Glow Blus“ ins Spiel. Denn wie der Name schon erahnen lässt, geht es hier um die perfekte Symbiose zwischen Rouge und Schimmer! Diese zauberhafte Kombi verleiht uns sofort Frische und einen gesunden Teint. In Sachen Farbe könnt ihr euch nun schon denken in welche Richtung es geht. Natürlich setzten wir hier auf einen Blush in der Trend-Farbe des Sommers – Rosa!

Der „Barbie Glow Blush“ zeichnet sich also durch seine sanften und schimmernden Nuancen aus, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, um die Wangen zu betonen und gleichzeitig einen subtilen Glow zu verleihen. Der Clou: die Nuance des Rouges ist nicht ganz so knallig wie das Pink des „Barbiecore“-Trends, viel mehr wird hier auf ein klassisches Rosa gesetzt. Je nach Hautton könnt ihr hier aber zwischen pinken Nuancen und Pfirsichtöne variieren. Der Trendlook ist einfach perfekt für alle, die gerne natürlicher unterwegs sind, aber auf einen tollen Glow und „rosy cheeks“ nicht verzichten wollen. Egal, ob für einen Tag am Strand oder einen glamourösen Abend – dieser Trend passt wirklich zu jeder Gelegenheit. Gibt es einen praktischeren Beautytrend? Probably not!

So kreiert ihr den Barbie Glow

Den Trend könnt ihr natürlich easy nachmachen. Allerdings solltet ihr dabei auch ein paar Dinge beachten. Also jetzt gut aufgepasst. So geht’s:

Step 1: Vorbereitung der Haut

Strahlende „dewy“ Skin ist die Basis für den Sommerlook. Los geht’s also mit einer gründlichen Reinigung (Double Cleansing) und einer soliden Skincare-Routine. Essenziell sind hier Toner, Serum, Moisturizer, Sunscreen … you name it! Setzt hier am besten auf Wirkstoffe, die viel Feuchtigkeit spenden. Wie zum Beispiel Hyaluronsäure.

Step 2: Grundierung

Tragt dann eine leichte Foundation oder ein getöntes Feuchtigkeitsfluid auf, um kleine Unebenheiten zu kaschieren und den Teint auszugleichen. Wer mag, kann Augenringe mit einem Concealer bearbeiten.

Step 3: Auftragen des Blushes

Verblendet dann etwas Cream-Blush in einem kräftigen Rosa mit den Fingern oder einem Pinsel auf den Wangen. Ihr könnt es dabei belassen, oder ihr tupft auch etwas Rouge auf die Schläfen oder die Nase, damit der sommerlich-gerötete Look entsteht.

Schritt 4: Highlighter für den extra Glow

Um den strahlenden Effekt zu verstärken, kommt nun noch heller Highlighter auf die oberen Wangenknochen, den Nasenrücken und den Amorbogen auf. Dies verleiht eurem Gesicht einen zusätzlichen Glow und betont eure natürlichen Konturen.

Schritt 5: Augen und Lippen

Für den Rest des Make-ups gilt: less is more! Schließlich wollen wir den Fokus auf den strahlenden Wangen halten. Für einen cleanen Look werden die Wimpern noch mit schwarzer oder brauner Mascara getuscht und reichlich Lipgloss in einer zarten Nuance aufgetragen. Für den extra Glow könnt ihr eurer Make-up jetzt noch mit einem Face Mist mit Schimmer fixieren. Fertig ist der perfekte Sommer-Look im Barbie-Style!