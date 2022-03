„Umbrella Academy“-Fans aufgepasst. Denn Netflix hat endlich den lang ersehnten Teaser für die dritte Staffel veröffentlicht. Und der gibt schon einige spannende Details bekannt. Wir sehen nämlich nicht nur die neuen Gegner, sondern bekommen auch endlich ein Startdatum.

Und es dauert wirklich nicht mehr lange!

„Umbrella Academy“: Staffel 3 startet im Juni 2022

Es ist mittlerweile zwei Jahre her, seitdem Netflix die zweite Staffel von „Umbrella Academy“ veröffentlicht hat. Zwei Jahre, in denen Fans ungeduldig auf neuen Content warten. Doch dieses Warten hat jetzt endlich ein Ende. Denn am 22. Juni geht „Umbrella Academy“ weiter. Und wenn man dem ersten kurzen Teaser glauben darf, wird es richtig aufregend. Zur Erinnerung: Am Ende von Staffel zwei waren wir Zeugen einer Zeitreise zurück ins Jahr 1963 und die Welt konnte gerettet werden.

Staffel 3 soll laut Netflix genau da anknüpfen, wo wir die Hargreeves-Geschwister zurückgelassen haben. Denn auch nach der Rettung der Welt scheint es für die Gruppe keine Entspannung zu geben. In Staffel drei wartet jene veränderte Zeitlinie auf sie, in der Sir Reginald die sogenannte Sparrow Academy gegründet hat; eine Gruppe von Superhelden, die der Umbrella Academy ähnlich ist.

Sehen sich die beiden Gruppen zu Beginn noch als Feinde, müssen sie schnell lernen, sich zusammenzuraufen. Denn ein noch schlimmeres Wesen droht, alles zu zerstören.

Neue Charaktere in Staffel drei

Insgesamt soll Staffel 3 zehn Folgen haben. Der erste Teaser enthüllt neben dem Startdatum auch einige bekannte Gesichter. Denn neben Elliot Page als Vanya, Tom Hopper als Luther und David Castañeda als Diego ist auch Emmy Raver-Lampan als Allison dabei.

Staffel 3 bekommt aber auch neue Charaktere. Neben den Geschwistern der Sparrow Academy (darunter unter anderem Cazzie David und Justin Cornwell) gesellt sich auch ein bekanntes Seriengesicht zum Cast. Javon Walton, der in der HBO-Erfolgsserie „Euphoria“ Ashtray spielt, ist in Staffel drei nämlich ebenfalls dabei. Welche Rolle er übernehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.