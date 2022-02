Seit Paris Hilton und Britney Spears 2006 das vermeintlich erste Selfie geschossen haben, ist viel Zeit vergangen. Seither sind Selfies aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken – ob privat im Familienchat oder für jeden sichtbar als Posting auf Social Media. Und trotzdem kursieren immer noch Selbstaufnahmen des Grauens im Internet, bei denen so ziemlich alles schief gelaufen ist. Mit diesen einfachen Hacks optimierst du deine Selbstporträts im Handumdrehen!

1. Lights on, Baby!

Gute Qualität ist Key! Nachdem die Frontkamera unseres Handys ohnehin nicht die beste Auflösung bietet, ist gute Beleuchtung das A und O für jedes Selfie-Shooting. Im Optimalfall kannst du das Tageslicht nützen, denn mit natürlichem Licht wird das Bild am schönsten. Dabei solltest du dich jedoch so positionieren, dass dein Gesicht in die Lichtquelle schaut, damit du unschöne Schatten vermeidest und die Haut gleichmäßig wirkt. Unser Pro-Tipp: Bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang bekommen Selbstporträts ein ganz besonderes, goldenes Licht! ✨

Bei Indoor-Fotos kannst du auch zu Hilfsmitteln wie einem Selfie Ring greifen. Einfach Smartphone reinklemmen und zwischen den unterschiedlichen Helligkeitsstufen herumspielen. Ansonsten eignet sich auch eine Licht-Hülle für dein Handy oder ein Ringlicht mit Stativ.

2. Verleih‘ deinem Gesicht mehr Ausdruck

Das Wichtigste für ein ausdrucksstarkes Selfie ist natürlich dein Gesicht. Warum also nicht ein wenig tricksen und die Schokoladenseite von deinem Antlitz aufpeppen. Auch kleine Veränderungen können einen großen Effekt bewirken. Vor allem die Augenbrauen, die bekanntlich ja den Rahmen für unser Gesicht bilden, bieten sich hier an. Mit dem Brow Lift Kit von BeautyLash kannst du deine Brauen perfekt definieren und sie wirken sofort voller. 😍 Dabei werden die Härchen nach oben gebürstet und fixiert. Die Anwendung kannst du super easy zuhause selber machen und das Ergebnis hält bis zu mehreren Wochen! Hier bekommst du wertvolle Tipps für das Brow Styling:

3. It’s all about angles

Die Position der Kamera spielt bei Selfies ebenfalls eine große Rolle. Besonders vorteilhaft ist zum Beispiel die Perspektive von schräg oben, denn so wirken sowohl Körper als auch Gesicht schlank und die Augen größer. Hingegen bei einem Winkel von unten ist Vorsicht geboten, denn das kann schnell unvorteilhaft wirken – Stichwort: Doppelkinn! Es schadet nicht, wenn du mit den unterschiedlichen Seiten und Winkeln experimentierst, um herauszufinden, was dir am besten gefällt und wie du deine Schokoladenseiten am besten in Szene setzt.

4. Der Hintergrund

Die getragenen Schlüpfer, das Katzenklo, oder auch das Chaos im Zimmer möchte wirklich keiner sehen! Solche Dinge schaffen es, selbst das schönste Selfie zu ruinieren. Ein Garant für ein gutes Selfie ist ein schlichter, ruhiger Hintergrund ohne fremde Menschen oder Objekte, die das Auge des Betrachters ablenken. Natürliche Hintergründe wie Bäume, Wiesen oder Blumen machen sich immer gut. Auch großflächige Muster und Farben wie sie beispielsweise bei Graffitis vorkommen, können cool wirken.

5. Komposition

Was die Komposition betrifft, haben wir eine tolle Zauberformel für euch: Die Zwei-Drittel-Formel. Was damit gemeint ist? Zwei Drittel Gesicht, ein Drittel Hintergrund. Wie du diese Drittel aufteilst, ist dabei dir überlassen. Easy, oder?

