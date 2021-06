Das ist mal ein Klunker! In einem Bergwerk im südafrikanischen Binnenstand Botsuana wurde jetzt ein Diamant in der Größe eines Hühnereis gefunden.

Der Stein habe offenbar über 1000 Karat und sei außerdem einer der größten jemals gefundenen Diamanten.

Riesiger Diamant in Bergwerk in Botsuana entdeckt

In Botsuana in Südafrika machten Minenarbeiter im Jwaneng-Bergwerk Anfang Juni einen unglaublichen Fund. Denn sie fanden einen Hühnerei-großen Diamanten mit insgesamt 1098 Karat. Es handelt sich damit offenbar um den drittgrößten weißen Diamanten, der weltweit jemals entdeckt wurde und kann sich mit einer Größe von 7,3 Zentimetern Länge, 5,2 Zentimetern Breite und 2,7 Zentimetern Dicke wirklich sehen lassen. Der Edelstein sei außerdem von reinster Qualität, so der Minenbetreiber und Diamantenproduzent Debswana.

Historischer Fund

Wie eine Sprecherin von Debswana mitteilte, ereignete sich der historische Fund bereits am 1. Juni in der Jwaneng-Mine. Wie viel der Edelstein wert ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Es dürfte jedenfalls eine ordentliche Summe sein. Denn zum Vergleich: Erst kürzlich erzielte ein seltener 102-Karätiger Edelstein in Hongkong rund 13 Millionen Euro.

Das Jwaneng-Bergwerk in Botsuana gehört zum Unternehmen Debswana, an dem zum einen der Diamantenkonzern De Beers und zum anderen der Staat Botsuana jeweils 50 Prozent Anteile halten. Die rund 400 Meter tiefe Grube ist die größte der insgesamt vier Debswana-Diamantenbergewerke. Sie gilt außerdem als die reichhaltigste Mine der Welt und ist seit 1972 in Betrieb.