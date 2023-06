Nach 17 Wochen rückt das Finale der aktuellen Staffel von GNTM immer näher. Wie jedes Jahr hat Heidi Klum eine spektakuläre Show geplant. Einige Superstars, bekannte Gesichter der Model-Sendung sowie Tochter Leni sind mit dabei.

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, steigt die große Final-Sause auf ProSieben!

Starbesetztes GNTM-Finale

„Nur eine kann Germany’s Next Topmodel werden“ – diesen Satz haben wir die vergangenen vier Monate wöchentlich von GNTM-Chefin Heidi Klum gehört. Diese „Eine“ wird demnächst gekürt – von der Modelmama höchstpersönlich. Denn das große Finale der Castingshow steht an und verspricht schon jetzt, ein richtiges Spektakel zu werden.

Auf Instagram verrät Heidi schon vorab, welche Megastars bei der Show dabei sein werden. Unter anderem stattet US-Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence dem Finale einen Besuch ab. Musikalisch wird es mit Sängerin Kim Petras („Unholy“), ESC-Siegerin Loreen („Tattoo“) und der Kultband den Scorpions („Wind of Change“). Auch Designer Jean Paul Gaultier sowie Grammy-Gewinner und Choreograf Majnoon sind mit dabei.

GNTM-Fans dürfen sich außerdem auf bekannte Gesichter wie Designer Christian Cowan und Creative Director Thomas Hayo freuen. Außerdem hat Model und Tochter von Heidi, Leni Klum, einen Gastauftritt während des Finales.

Diese Models stehen im Finale

Fünf Models haben es geschafft, unzählige weitere Kandidatinnen hinter sich zu lassen und ins große Finale einzuziehen. Die Frage aller Fragen: Wer wird die Nachfolgerin von Lou-Anne? Wer tritt in die Fußstapfen der Österreicherin? Die Chance, die 18. Staffel von GNTM zu gewinnen, haben aktuell noch Selma, Olivia, Somajia, Nicole und Vivien. Für sie heißt es jetzt: alles oder nichts!

Hoch im Kurs, den Titel zu ergattern, steht Selma. Die 19-jährige Berlinerin hat in den vergangenen Wochen gezeigt, was sie kann und sich als Favoritin ausgezeichnet. Denn sie konnte nahezu jeden einzelnen Job ergattern. „Selma zeichnet ihre moderne, frische Art aus. Sie hat ein Million-Dollar-Lächeln und einen einzigartigen Gang. Auch ihre extravaganten Cotton-Candy-pinken Haare bleiben jedem im Gedächtnis“, schwärmt Heidi über das Model.

Auch über Nicole, die Heidi bereits aus ihren Model-Anfängen kennt, verliert sie nur gute Worte. „Nicole hat das Modeln einfach nicht verlernt. Sie präsentiert sich immer positiv, hat eine gewisse Klasse und Eleganz. Alles auf ihre ganz natürliche Art“, so Klum über die 49-Jährige. Nicole war zudem die einzige Kandidatin, die in den vergangenen Wochen nahezu nie schlechte Kritik bekam. Die Zeichen stehen also schon mal gut für das erfahrene Model!

Immer unter den Besten befand sich in dieser Staffel auch die 22-jährige Olivia. Sie konnte Heidi bisher mit ihrem starken und positiven Wesen überzeugen. „Ich liebe ihre direkte Art. Nicht nur, wenn sie redet, auch auf dem Catwalk. Olivia versprüht Stärke und schenkt uns dabei das schönste Lächeln.“

Auch Curvy Model Vivien hat durchwegs guten Eindruck hinterlassen und besticht zudem mit einer starken Ausstrahlung. Die 23-Jährige überzeugte bisher sämtliche Fotograf:innen mit ihrem „Killerblick“. GNTM-Chefin Heidi über Vivien: „Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht.“

Die Fünfte im Bunde, Somajia, blieb bisher mit Sicherheit jedem Zuseher im Gedächtnis. Denn sie nahm sich nie ein Blatt vor den Mund und zeigte ihre Begeisterung ganz offen. Freudenschreie gegenüber bekannten Fotografen waren bei der 21-Jährigen keine Seltenheit. „Somajia sprudelt bei allem, was sie tut, nur so vor Energie und Freude. Sie ist mit vollem Herzen dabei. Es macht einfach immer Spaß, ihr zuzusehen“, so Heidi über die Finalistin.

Die 18. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.