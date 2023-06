Es wird ernst bei GNTM, denn das große Finale rückt immer näher. Doch davor muss Heidi Klum noch jene sechs Models auswählen, die ins Halbfinale nächste Woche einziehen. Ihre Entscheidung sorgt bei Fans jedoch für großes Entsetzen.

Denn wir müssen uns von einer Kandidatin verabschieden, die eigentlich als Mega-Favoritin galt.

Das große Covershooting steht an

Für die Kandidatinnen, die um den GNTM-Titel kämpfen, wird es langsam ernst. Acht Models kämpfen um den Einzug in die Endrunde. Je näher das Finale rückt, desto näher kommt auch der Tag, an dem das traditionelle Coverfoto für Harper’s Bazaar geshootet wird. Für die angehenden Supermodels bedeutet das, dass sie vor die kritischen Augen von Harper’s Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider treten müssen.

Der diesjährige Schauplatz des unheimlich wichtigen Fotoshootings: die Wüste. Dort müssen die Kandidatinnen vor bunten Plexiglaswänden mitsamt teurer Designer-Kleidung posieren. Sind Heidi und Kerstin zufrieden? Man weiß es nicht so genau – denn zu Beginn zeigen sie sich bei allen etwas zurückhaltend. Ist das eine neue Taktik, um die Models auf Herz und Nieren zu prüfen? Auch kryptische Anweisungen wie „Nicht-Posen Posen“ machen es nicht unbedingt einfacher für die Models.

Warum fährt man eigentlich in die Wüste wenn man das am Ende eh nicht sieht 😂 #GNTM — Paul (@PSutering) June 1, 2023

Somajia lässt sich davon jedenfalls nicht irritieren und zieht ihr Ding durch. Was von Heidi mit den Worten „Ich hab Gänsehaut, du machst das so gut“, belohnt wird. Auch Vivien und Top-Favoritin Selma zeigen, was sie die letzten Wochen gelernt haben und sorgen schlussendlich für Begeisterung bei Heidi und Kerstin. Bei der zweiten Favoritin, Ida, läuft’s diesmal nicht ganz so rund. Und auch Nicole, Coco, Anna-Maria und Olivia haben kleine Startschwierigkeiten. Ein schönes Foto ist für alle am Ende aber doch rausgekommen. Olivias Fazit: „Lieber mittelmäßig als scheiße“. That’s the Spirit!

Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

„Ich tanze gerne, kann aber nicht tanzen“

Für die Elimination geht es für die Models auf die Bühne. Jedoch nicht für einen Catwalk, sondern für eine gut besuchte Liveshow in Las Vegas, in der sie neben zahlreichen Drag-Queens als Gaststars auftreten sollen. „Das wird die Performance eures Lebens“, kündigt eine der Künstlerinnen erfreut an. Davor heißt es aber erstmal: Choreo einstudieren. Für Choreografin und Tänzerin Somajia sollte das eigentlich ein easy Heimspiel sein – doch gerade für sie ist es eine extreme Challenge, sich fremde Choreos zu merken, wie sie gesteht.

Und auch Nicole, Heidis frühere Zimmernachbarin, ist nicht unbedingt hocherfreut über die Aufgabe. „Mir ist alle Farbe aus dem Gesicht gewichen, als ich die Nachricht gehört habe“, erzählt sie besorgt. „Ich tanze gerne, kann aber gar nicht tanzen“. Immerhin haben die Models dann ganze 24 Stunden Zeit, die Tanzschritte synchron einzustudieren und auch noch den Song, der dazu laufen wird, auswendig zu lernen – denn diesmal sind wieder ihre Lip-Sync-Fähigkeiten gefragt.

Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

Für ihren großen Auftritt bekommen die Models allesamt Drag-Make-up, Perücken und opulente Kleider. Dann müssen sie jeweils in Zweier-Gruppen vors Publikum treten und abliefern. Mittendrin befinden sich auch Heidi und Kerstin, die diesmal noch kritischer auf jeden einzelnen Schritt achten. Das sorgt offenbar für große Nervosität unter den Kandidatinnen. Denn Somajia scheint wirklich alles vergessen zu haben und denkt sich kurzerhand ihre eigene Choreo aus. Auch Ida konnte nicht unbedingt überzeugen. „Ich weiß gar nicht, wer schlechter war, Ida oder Somajia“, zeigt sich Heidi schonungslos ehrlich.

Kerstin Schneider von Harper’s Bazaar während der Show be like #gntm pic.twitter.com/TQi6F2vxqf — CouchTime (@CouchTime1) June 1, 2023

Favoritin muss gehen, Netz ist schockiert

Nach der Live-Performance verkündet Heidi, dass diesmal gleich zwei Models nach Hause gehen müssen. Schließlich gehe es um den Einzug ins Halbfinale. Besonders knapp wird es diesmal für Somajia, Anna-Maria und Ida. Doch Somajia hat Glück! Denn sie konnte zumindest bei ihrem Shooting überzeugen – was den anderen beiden leider nicht gelungen ist. Deshalb gehen Anna-Maria und Ida diesmal auch leer aus und müssen die Show verlassen.

Mit der Entscheidung sind die Fans aber alles andere als zufrieden. Denn Ida galt eigentlich als absolute Favoritin – neben Selma hat sie die meisten Jobs bisher ergattert und nahezu nie schlechte Kritik bekommen. Das Netz tobt und zeigt sich schockiert über ihren Rauswurf, denn viele haben sie bereits im Finale, wenn nicht sogar als Siegerin gesehen.

Ich wie ich versuche auf Idas Rauswurf klarzukommen #GNTM pic.twitter.com/G8EydvROqG — Myla (@_myrapla_) June 1, 2023

Die 18. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.