Was Paare über ihre eigene Beziehung erzählen, ist oft ein Indiz dafür, ob sie tatsächlich glücklich sind. Denn nicht nur wie Paare innerhalb ihrer Beziehung miteinander reden und umgehen, sondern auch was sie über ihre Liebe preisgeben, verrät, wie zufrieden sie sind.

Das verraten glückliche Liebespaare über ihre Partnerschaft.

3 Dinge, die nur glückliche Paare über ihre Beziehung erzählen

Nicht immer sagt ein Blick mehr als 1000 Worte. Manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die in einem Gespräch mit Paaren ganz nebenbei fallen, aber ziemlich viel über ihre Beziehung aussagen.

1. Sie sprechen offen über langfristige Pläne

Zufriedene Pärchen planen gerne langfristig. Davon erzählen sie auch ihren Liebsten. Sei es ein Urlaub, dem Kauf einer Eigentumswohnung oder Familienplanung – sie zögern nicht, darüber auch offen vor Freunden und Familie zu sprechen. Geheim gehalten wird hier nichts wirklich lange, wenn es schon entschieden ist. Denn die Beziehung steht ja unter einem guten Stern – weshalb also hinterm Zaun halten!

2. Sie sprechen darüber, wie sie ihren Alltag bewältigen

Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich und zufrieden machen. Glückliche Liebespaare haben nicht den großen Anspruch, dass ihre Beziehung immer „über drüber“ sein muss. Zufriedenheit stellt sich dann ein, wenn der Alltag mit dem Partner gut funktioniert und organisiert ist, weil beide als Team zusammenarbeiten. Sie fühlen sich immer voneinander unterstützt, was sich auch in ihrer Ausgeglichenheit widerspiegelt. Und darüber sprechen sie auch ganz offen! Ein eindeutiges Indiz dafür, dass sie in ihrer Beziehung glücklich sind.

3. Sie geben zu, dass nicht immer alles glattläuft

Dass jedes Pärchen Höhen und Tiefen erlebt, ist ganz natürlich. Doch während unglückliche Paare ihren Frust in sich hineinfressen und nach außen den perfekten Schein wahren, versuchen glückliche Paare das Problem so schnell wie möglich aus dem Weg zu räumen. Dafür holen sie sich auch gerne gemeinsam Ratschläge von ihren Freunden. Schließlich muss in einer funktionierenden Beziehung zusammen an einem Strang gezogen werden und für beide Parts in Ordnung sein. Zufriedene Paare haben nämlich keine Angst, dass ihre Liebe durch ein Problem in die Brüche geht.