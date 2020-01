Einmal im Jahr kannst du in Österreich kostenlos zur Gesunden- oder sogenannten Vorsorgeuntersuchung gehen. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse.

Ziel ist nicht nur die Früherkennung von Krankheiten, sondern auch die Aufklärung und ärztliche Beratung in Bezug auf Gesundheit, Ernährung, den Körper oder Bewegung.

Gesundenuntersuchung: Was wird gemacht?

Die Vorsorgeuntersuchung kann man einmal pro Jahr völlig kostenfrei bei allen Kassenärzten oder auch Wahlärzten mit einem sogenannten VU-Vertrag (Vorsorgeuntersuchungs-Vertrag) in Anspruch nehmen. Immer wieder wird man auch per Brief darauf aufmerksam gemacht, dass man diese Leistung gratis nutzen darf, sollte man schon länger nicht mehr bei einer Gesundenuntersuchung gewesen sein.

Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Außerdem gibt es ein ausführliches Beratungsgespräch mit einem Arzt. Je nach Alter und Geschlecht bespricht man dann unterschiedliche Themen.

Wie läuft die Vorsorgeuntersuchung ab?

Vorab muss man einen Fragebogen zur Krankengeschichte ausfüllen

Dir wird Blut abgenommen

Du musst eine Urin- und Stuhlprobe abgeben

Bei Menschen über 50 ist außerdem Darmkrebsvorsorge Teil des Gesundheits-Checks (Darmspiegelung)

Bei Personen über 65 testet man zudem die Hör- und Sehfunktion

Dann vereinbarst du einen Termin zur Befundbesprechung

Was passiert bei der Befundbesprechung?

Nachdem ein Labor deine Blutwerte, die Urin- und Stuhlproben untersucht, gibt es eine Befundbesprechung mit dem Arzt. Angeschaut werden etwa Cholesterinwerte, der Eisengehalt, Hinweise auf mögliche Schilddrüsenerkrankungen und andere Risikofaktoren. Im Gespräch mit dem Arzt werden dir deine Werte erklärt. Außerdem bespricht man Probleme und mögliche Folgeuntersuchungen oder Behandlungen.

Im Aufklärungsgespräch geht es zudem um:

Lebensstil

Ernährung und Übergewicht

Bewegung und Sport

Rauchen und Risiken

Aufklärung zum Thema Zahngesundheit

Besuch beim Frauenarzt

Auch das Thema Krebs spielt bei der Vorsorgeuntersuchung eine wichtige Rolle. Denn der Arzt klärt über Risikofaktoren auf, die einem oft nicht klar sind. Der jährliche Gesunden-Check ist eine gute Möglichkeit, um Erkrankungen vorzubeugen und sie rasch zu erkennen.

Nähere Infos zur Vorsorgeuntersuchung bekommst du von deinem Hausarzt oder findest du auch hier.

