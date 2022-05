In Shanghai in China wurde ein älterer Bewohner eines Pflegeheims irrtümlich in einen Leichensack gesteckt. Er sollte eigentlich ins Leichenhaus gebracht werden. Doch als er in den Leichenwagen verladen wurde, bewegte er sich plötzlich.

Ein virales Video zeigt die verstörende Szene und sorgt derzeit für großes Aufsehen in China.

Lebender aus Versehen in Leichensack gepackt

Lebendig begraben werden – diese Vorstellung ist für alle von uns ein richtiger Albtraum. In Shanghai wurde dieser Albtraum für einen älteren Bewohner eines Pflegeheims jetzt fast zur Wirklichkeit. Denn weil ihn Mitarbeiter für tot hielten, wurde der Pflegeheimbewohner in einen Leichensack gesteckt und sollte daraufhin in ein Leichenhaus abtransportiert werden. Doch als Mitarbeiter den Sack in den Leichenwagen stecken wollten, bewegte sich der Mann plötzlich.

Um sich davon zu überzeugen, dass der Mann tatsächlich noch lebte, öffneten die Mitarbeiter den gelben Leichensack mit dem vermeintlich Toten darin. Diese gruselige Szene macht gerade in einem viralen Video auf Twitter die Runde. „Er lebt, er lebt“, ruft eine Person in dem 38-Sekunden-Clip entsetzt. „Deck ihn nicht wieder zu!“ Sofort rollten die Mitarbeiter den Mann auf der Bahre wieder zurück in sein Heim.

This is the video everyone’s talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: „He’s alive. He’s alive, I saw it. Don’t cover him anymore.“ pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl — Manya Koetse (@manyapan) May 2, 2022

Vorfall sorgt in China für große Aufregung

Das Video sorgt derzeit für großes Aufsehen und Empörung in den sozialen Medien. Der Grund: Für viele gilt es als Beweis dafür, dass in dem seit Ende März herrschenden Lockdown in der chinesischen Metropole so einiges schiefläuft.

Die Verantwortlichen wurden laut Berichten der chinesischen Staatsmedien für ihren Fehler zur Rechenschaft gezogen – darunter unter anderem der Leiter des Pflegeheims und ein beteiligter Arzt. Dem älteren Mann gehe es laut Berichten der „Global Times“ gut. Nach diesem Vorfall brachte man ihn direkt in ein Krankenhaus. Seitdem sei sein Zustand stabil. Nähere Details, wie es genau zu dem Vorfall kommen konnte, sind nicht bekannt.