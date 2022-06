Läuft bei ihm! Der US-Sänger und Rapper Post Malone hat jetzt in einem Interview nicht nur bestätigt, dass er Vater geworden ist; sondern auch, dass er bald heiraten wird. Eine große Überraschung für seine Fans. Schließlich wusste man bis vor einem Monat nicht mal, dass der Musiker vergeben ist.

Auch das Geschlecht seines ersten Kindes hat der 26-Jährige verraten.

Post Malone wird heiraten

Eine Überraschung kommt selten allein! Erst vergangenen Mai hat Post Malone ganz plötzlich verkündet, dass er Vater geworden ist. Jetzt kommen auch schon die nächsten tollen News: Der Sänger hat sich verlobt. Das hat der US-Musiker in der „The Howard Stern Show“ in einem Radiointerview verraten. Wer die Frau an seiner Seite, sowie die Mutter seines Kindes ist, hat der 26-Jährige jedoch (noch) für sich behalten. Dafür gab er das Geschlecht seines Babys bekannt: Es ist ein Mädchen! Die Kleine sei bereits im Mai in Los Angeles zur Welt gekommen, so Post Malone.

Wie das Babygirl heißt, hat er nicht ausgeplaudert. Doch er ließ die Öffentlichkeit an seinen Zukunftsplänen teilhaben. Denn wie der Sänger stolz verkündet, möchte er die Mutter seines Kindes heiraten. Wann und wo, ließ der 26-Jährige jedoch offen. Fans spekulieren in der Zwischenzeit, um wen es sich bei der Unbekannten handeln könnte. Bereits im vergangenen Jahr ist der Sänger mit einer Frau beim Shopping durch Los Angeles gesehen worden. Die beiden wirkten laut Fotos sehr vertraut, hielten Händchen und sind dann auch im selben Auto weggefahren.

Eigentlich eindeutig, dass dies auch die mittlerweile Verlobte von Posty ist. Doch scheinbar dürfte seine Herzensdame nicht in der Öffentlichkeit stehen – sonst hätte sie der ein oder andere Superfan bestimmt schon entlarvt.

@PostMalone shopping with his girlfriend in West Hollywood 👀 pic.twitter.com/BhVR1Tjptq — postygoat (@GoatPosty) January 7, 2021

„Möchte ein cooler Vater sein“

Auch wenn man über das Privatleben des 26-Jährigen nahezu nichts weiß, lässt er hier und da ein paar Details durchsickern. Wie etwa gegenüber TMZ, als er über sein Familienglück schwärmte. „Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in meinem Leben, ich bin so glücklich wie noch nie. Für mich beginnt jetzt ein ganz neues Leben […] Es ist Zeit, mich um meinen Körper, meine Familie und meine Freunde zu kümmern und jeden Tag so viel Liebe zu verbreiten, wie wir können.“

Und auch Talkmaster Jimmy Fallon gegenüber sprach Post Malone sehr offen. „Ich mache seit vielen Jahren Musik und im Endeffekt möchte ich einfach nur entspannen und das einfache Leben genießen – wieder wie ein Kind sein. [Ich möchte] keine Verantwortung haben und alles wird erledigt. Die Kinder, die Familie und alles andere sind versorgt, brauchen sich keine Sorgen zu machen und können einfach im hohen Grass spielen“, so der Sänger. Dann fügt er noch hinzu, dass er „ein cooler Vater“ sein und sein Kind „mit Güte“ erziehen möchte.