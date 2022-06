Der letzte Vollmond des Frühlings steht an! Und der ist auch besser bekannt als Strawberry Supermond; denn das bedeutet, dass der Sommer jetzt ganz offiziell eingeläutet wird. Da der Himmelskörper diesmal im Zeichen der Schützen steht, bringt er uns viel Leichtigkeit, Optimismus und Mut.

Welche drei Sternzeichen besonders davon beeinflusst werden, lest ihr hier.

Widder

Das Sternzeichen spürt die magische Kraft vom Strawberry Supermond und macht sie sich auch gleich mal zunutze. Denn plötzlich hat das Sternzeichen einen Antrieb, den es schon lange nicht mehr gefühlt hat. Der Widder ist voller Tatendrang, Motivation und hat richtig Lust, etwas Aufregendes in diesem Sommer zu erleben. Dafür ist ihm auch kein Weg zu schade. Er möchte von nun an keine Gelegenheit auslassen, um Spaß am Leben zu haben und alles in vollen Zügen zu genießen.

Krebs

Der Krebs fühlt sich durch den besonderen Vollmond dazu inspiriert, in sich zu gehen und auf das zu hören, was der Körper ihm sagt. Und das ist: Geh hinaus und zeig dich! Denn in letzter Zeit hat sich das Tierkreiszeichen eher etwas zurückgezogen. Man könnte fast sagen, dass es all seine Energie für den bevorstehenden und wirklich aufregenden Sommer aufgespart hat. Doch durch die Kraft der Schützen-Energie im Rücken, kann der Krebs jetzt endlich zeigen, wer er ist und was er kann!

Löwe

Der Löwe strotzt generell immer nur so vor Energie und Lebensfreude. Doch hin und wieder hat er auch das Gefühl, dass er sich etwas einbremsen muss, damit er von seinem Umfeld nicht als übertrieben wahrgenommen wird. Die Power des Strawberry Mondes sorgt jetzt aber dafür, dass er den Mut findet, sich nicht mehr zu verbiegen. Der Löwe fühlt auch gerade so frei wie nie zuvor und weiß, dass ihm ein großartiger Sommer bevorsteht!