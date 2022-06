Die Stars sind definitiv gerade in Heiratsstimmung! Auch Sänger Nico Santos hat jetzt „Ja“ gesagt. Auf Instagram gibt er Einblicke in die romantische Hochzeit mit Freundin Aileen. Seine Fans sind entzückt über die überraschenden News.

Der große Tag des Paares hat auf Mallorca stattgefunden.

Nico Santos ist verheiratet

Schon klar: Mai und Juni gelten allgemein als Hochzeitsmonate. Doch langsam aber sicher verlieren wir den Überblick über all die Stars, die kürzlich vor den Traualtar geschritten sind. Nach Kourtney Kardashian und Britney Spears hat jetzt auch ein deutscher Superstar geheiratet! Nico Santos hat seiner Partnerin Aileen das Ja-Wort auf Mallorca gegeben.

Das verrät der Sänger jetzt auf Instagram. Dort teilt er einige wunderschöne Schnappschüsse von dem großen Tag. Das frisch verheiratete Paar blickt sich dabei verliebt in die Augen und küsst sich vor einer traumhaften Finca in Spanien. Ein weiteres Bild zeigt die jubelnde Hochzeitsgesellschaft – alle in hell gekleidet.

Fans und Kollegen gratulieren dem Paar

Lange haben die Glückwünsche an den „The Voice of Germany“-Coach und seine Frau nicht warten lassen. Unzählige Fans lassen das glückliche Paar hochleben. Auch zahlreiche Stars und „The Voice“-Kollegen gratulieren Nico und Aileen. Sängerin Lena Meyer-Landrut kommentiert „Herzlichen Glückwunsch“ und auch Nicos ehemaliger „The Voice“-Kollege Samu Haber drückt seine Freude für die beiden aus.

Alvaro Soler kann es kaum fassen: „Yuuuhuuuuu!! Das beste Paar der Welt! Felicidades“, so der spanisch-deutsche Sänger. Auch Influencerin Dagi Bee schwärmt von den beiden. „Eure Lovestory ist wie aus einem Bilderbuch. Herzlichen Glückwunsch! freue [sic!] mich so sehr für euch“. Rapper Kool Savas schreibt: „Nur das Beste für euch beiden [sic!]“.

In der neuen Staffel von „The Voice of Germany“, die im August startet, ist Nico Santos übrigens nicht zu sehen. Diesmal nehmen „The Voice“-Urgestein Mark Forster, Rea Garvey, „Silbermond“-Sängerin Stefanie Kloß sowie Neuzugang Peter Maffay auf den Jury-Stühlen Platz. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Santos in zukünftigen Staffeln der Casting-Show wieder zu sehen sein wird.