Kennst du solche Situationen, in denen du vor lauter Schämen nicht mehr weißt, wohin mit dir? Wir wissen, wie es dir geht und sagen dir: Es muss dir nichts unangenehm sein! Folgende Dinge sind jedenfalls weitaus weniger peinlich, als viele Leute glauben …

Das muss dir nicht unange­nehm sein!

Die Emotionalität

Dir ist es furchtbar peinlich, vor anderen Personen zu weinen? Oder du versuchst, deine Wut zu unterdrücken, nur um nicht negativ „aufzufallen“? Wir sagen dir: Schluss damit! Gefühle sind wichtig und sollen auch „gelebt“ werden. Vor allem macht dich ein Gefühlsausbruch – egal ob Trauer, Freude oder Wut – total authentisch. Wenn sich etwas „richtig“ anfühlt, dann tu es! Dein Körper wird es dir danken, denn wenn wir besorgt oder unglücklich sind, können wir an körperlichen Symptomen wie Verstopfung, Schlaflosigkeit oder hohem Blutdruck leiden, sobald wir die Emotionen unterdrücken.

Juckreiz im Analbereich

Es juckt der Po? Oh no! So etwas kann uns schon so unangenehm werden, so dass wir nicht einmal mit unserer BFF darüber sprechen wollen. Wir kennen das! Doch der Juckreiz kann auf körperliche Problemchen hindeuten, die wir auf keinen Fall aussitzen (haha) müssen. Tatsächlich handelt es sich bei Hämorrhoiden lediglich um einen Schwellkörper am unteren Ende des Mastdarms, der bei jedem Menschen vorhanden ist. Dieser Gefäßpolster dient der Abdichtung des Afterkanals und besteht aus Venen und Arterien und ist daher besonders reich an Blutgefäßen. Probleme treten erst dann auf, wenn sich dieser Schwellkörper erweitert oder nach unten sinkt. Ist dies der Fall, sind Beschwerden beim Stuhlgang, Missempfindungen wie Juckreiz in der Analregion und Schmerzen die Folge. Hier hilft die ANULIND® Pflegeserie im praktischen Starter-Set! Das beste dabei? Das ist ab sofort rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. UND NEIN! Das Gespräch in der Apotheke beim Bestellen muss uns nicht unangenehm sein. 😉

Das Aussehen

Du hast etwas zwischen den Zähnen und den ganzen Tag nicht bemerkt? Oder einen wichtigen Termin und dir stehen deine Haare zu Berge? Oder dein Hosenstall ist offen? Come on! Ganz ehrlich, ist dir so etwas bei anderen Menschen nicht herzlichst egal? Und im „schlimmsten“ Fall machst du die Person darauf höflich aufmerksam, oder? Richtig! Also sind diese kleinen Dinge des Alltags, die dein Aussehen betreffen, keine Sekunde Wert, um sich dafür zu schämen. Vor allem nicht dann, wenn diese „Hoppalas“ in weniger als 5 Sekunden geändert werden können. Wieso also stundenlang darüber nachdenken?

Der Kontostand

Schicke Designertaschen, hübsche Outfits und teure Beautybehandlungen: Wenn wir so die Social-Media-Kanäle durchswipen, fällt uns auf, das wohl alle immer Geld parat haben. Du schämst dich ein bisschen dafür, dass du nicht „mithalten“ kannst? Wir sagen dir: Was wir auf dem Konto haben, sagt nichts darüber aus, was wir als Mensch wert sind. Und schon gar nicht sollten wir uns für so etwas schämen. Wir wissen doch alle: Auch Glück kann man sich mit Geld nicht kaufen …

Die Menstruation

Wir behandeln Tampons und Co. oft so, als würden mit Drogen dealen. Dabei ist unsere Menstruation etwas, was auf keinen Fall peinlich oder uns unangenehm sein sollte. Unser Körper ist ein wahnsinniges Geschenk und ja, auch wenn wir das in unserer Erdbeerwoche dank Schmerzen und Co. oft nicht so sehen möchten, können wir unglaublich dankbar dafür sein, wenn wir unsere Menstruation haben. Deshalb finden wir: Über die Periode sollen wir nicht nur offen sprechen, sondern unsere Menstruationsartikel können wir auch ohne Scham kaufen und nutzen.

