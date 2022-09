Mit den Haushaltsgeräten ist das so eine Sache. Auch wenn sie sehr nützlich sind, können sie einem auch zum Verhängnis werden. Wie etwa einer Frau aus Deutschland. Denn ihr Geschirrspüler hielt die 22-Jährige als Geisel in ihrer eigenen Wohnung.

Erst nachdem Polizei und Feuerwehr ausrückten, war sie wieder in Freiheit.

Kein Entkommen: Geschirrspüler sperrt Frau in Bad ein

Auch wenn wir Menschen fasziniert davon sind, was Haushaltsgeräte heutzutage alles ohne unsere Hilfe können, ist es auch eine Prise Skepsis, die hierbei mitschwingt. Dass automatisierte Dinge nicht immer ein Segen sind, beweist der Fall einer Frau aus Baden-Württemberg. Die 22-Jährige war gerade in ihrem Badezimmer, als ihr Geschirrspüler den Waschvorgang beendet und sich selbst geöffnet hat. Blöd nur, dass die Spülmaschine genau an das Bad grenzte und die Türe, die sich nur nach Außen öffnen ließ, blockierte.

Die Deutsche wurde somit von ihrem Geschirrspüler eingesperrt und wusste nicht recht, wie sie sich aus ihrer misslichen Lage befreien sollte. Denn in ihrem Badezimmer gab es kein Fenster. Glücklicherweise hatte sie jedoch ihr Smartphone dabei und verständigte eine Freundin, die allerdings etwa 300 Kilometer weit weg in Hessen wohnte. In Lörrach, dem „Tatort“, kannte die Frau noch niemanden, da sie erst seit kurzem dort lebte. Doch auch die Freundin konnte der 22-Jährigen nicht helfen, sondern verständigte die Polizei und schilderte ihr ungewöhnliches Anliegen.

Feuerwehr musste Wohnung aufbrechen

Aus unbekannten Gründen konnten die Polizisten schließlich einen Zweitschlüssel zur Wohnung der Frau auftreiben. Doch selbst hier war die Exekutive machtlos, da der Schlüssel der Mieterin im von innen im Schloss steckte. Also musste die Polizeistreife eine andere Einheit alarmieren, um die Spülmaschinen-Geisel endlich zu befreien.

Denn letzten Endes rückte auch noch die Feuerwehr aus. Den Feuerwehrleuten gelang es schließlich, die Türe der Wohnung zu öffnen, den Geschirrspüler zu schließen und die Deutsche aus ihrem Bad zu befreien. Und dabei haben die Retter die Eingangstüre noch nicht mal beschädigt. Halleluja!

Was hättet ihr dem Fall getan? Ich hätte auch sofort meine Freunde angerufen – zur Beruhigung! Gleich die Feuerwehr alarmieren, was denn auch sonst?!

Quiz Maker – powered by Riddle