Die 16-jährige Charli D’Amelio hat einen Rekord geknackt. Sie ist die erste Person auf der Welt, die über 100 Millionen Follower auf TikTok hat. Dabei hat sie erst kürzlich einen Shitstorm ausgelöst.

Dieser soll ihr rund eine Million Follower gekostet haben.

Rekord auf TikTok geknackt

Mit ihren 16 Jahren hat der TikTok-Star Charli D’Amelio schon mehr Reichweite als Ariana Grande, Justin Bieber oder die Kardashians. Zumindest, wenn es um die Kurzvideoplattform TikTok geht. Denn die US-Amerikanerin überschritt erst kürzlich die 100-Millionen-Follower-Marke. Begonnen hat die steile Karriere von Charlie vor rund eineinhalb Jahren. Damals lud sie kurze Tanzvideos zu Songs hoch, die gerade weltweit auf und abliefen.

Dieses simple Konzept führte offenbar zu großen Erfolgen. Denn bis heute hat sie nicht viel an ihrer Performance verändert. Ihre Fans feiern die 16-Jährige für ihre positive und strahlende Art und eifern ihr und ihren Choreografien fleißig nach. Hin und wieder schlägt Charli aber auch ernstere Töne an und informiert darüber, wie wichtig es ist, seinen eigenen Körper zu akzeptieren und zu lieben.

Shitstorm kostete sie Follower

Doch erst vor wenigen Tagen machte der Teenager wegen einer anderen, nicht ganz so schönen Sache Schlagzeilen. Denn in einem Video, dass sie auf YouTube veröffentlichte, machten sie und ihre ältere Schwester Dixie sich vor laufender Kamera über ihren Koch lustig (ja, die Familie hat einen eigenen Koch). Das gefiel wohl einigen Fans überhaupt nicht und so soll Charli auf einen Schlag rund eine Million Follower verloren haben. Gut, bei über 100 Millionen sollte das nicht weiter auffallen.

Außerdem machten Gerüchte die Runde, dass sich die 16-Jährige gleich mal ein paar Millionen Follower auf TikTok gekauft hätte. Das streitet sie allerdings ab.

Familie will Medienimperium gründen

Der Fakt, dass Charli bereits über vier Millionen Dollar eingenommen haben soll und Verträge mit Top-Marken wie Hollister abgeschlossen hat, lässt erahnen, dass da noch viel mehr Geld drinsteckt. Die 16-Jährige ist auch auf Instagram und YouTube sehr erfolgreich, hat einen eigenen Podcast und will auch bald ihr erstes Buch veröffentlichen (Und ihr mit 16 Jahren so?). Charli war übrigens auch schon Teil einer Werbekampagne, die während der Halbzeitshow beim Superbowl gezeigt wurde. (Fans der größten Sportveranstaltung der Welt wissen, was das bedeutet)

Auch ihre Schwester Dixie, die mit 44 Millionen TikTok-Followern auch nicht gerade erfolglos ist, konnte bereits mehrere Millionen Dollar einnehmen und hat auch gleich mal einen Plattenvertrag abgeschlossen. Die Eltern der beiden, Marc und Heidi D’Amelio wollen den Erfolg ihrer Töchter nutzen und ein ganzes Medienimperium aufbauen, immerhin haben sie alleine auf TikTok eine unermesslich große Reichweite. Eine Agentur, die sich die Weiterentwicklung mal genauer ansehen soll, haben sie bereits kontaktiert.