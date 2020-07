Manchmal läuft es im Leben einfach nicht so, wie man möchte. Gerade dann ist es wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die Empathie besitzen und mit den Gefühlen anderer umgehen können. Unsensible Menschen haben dagegen eher Probleme damit sich in andere hineinzuversetzen. Dazu zählen vor allem diese Sternzeichen.

Ihnen fehlt das nötige Feingefühl für andere, weshalb sie häufig extrem unsensibel agieren.

Skorpion

Dieses Sternzeichen handelt in heiklen Situation des Öfteren aus einem Impuls heraus. Dabei sagt er häufig etwas, was er vielleicht überhaupt nicht böse meint, doch für sein Gegenüber sehr verletzend sein kann. Die nötige Empathie, um die Wogen anschließend wieder zu glätten, ist für den Skorpion nur sehr schwer aufzubringen.

Widder

Auch der Widder verhält sich leider oft sehr unsensibel. Denn er unterdrückt meist nicht nur seine eigenen Gefühle, sondern versucht auch nicht, die seiner Mitmenschen nachzuempfinden. In Diskussionen will er stets Recht behalten und lässt sich dabei zudem auch nicht so leicht von einer anderen Meinung überzeugen.

Schütze

Für den Schützen stehen seine eigenen Interessen meist an oberster Stelle. Aus diesem Grund fällt es ihm auch sehr schwer sich in andere hineinzuversetzen. Er weiß dabei oft nicht, wie er mit den Gefühlen seiner Mitmenschen umgehen soll und verhält sich deswegen lieber kalt und distanziert.