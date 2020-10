Ob beim Spieleabend mit Freunden oder bei der Gehaltsverhandlung im Job: Eine Niederlage ist nur schwer einzustecken. Manche können das besser als andere. Ob man ein schlechter Verlierer ist, kann übrigens auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Denn diese Tierkreiszeichen können einfach nicht mit Niederlagen umgehen:

Widder

Der Widder arbeitet hart und ist ein wahrer Perfektionist. Er steckt meist mehr Arbeit in eine Sache als alle anderen. Doch das bedeutet leider nicht immer, dass er jeden Erfolg für sich gewinnen kann. Manchmal gibt es einfach Leute, die besser sind. Damit kann das Sternzeichen aber überhaupt nicht umgehen. Immerhin hat es doch selbst am meisten gearbeitet. Der Widder sollte es vielleicht ab und zu etwa ruhiger angehen und nicht alles zu ernst nehmen. Dann kann er anderen ihre Erfolge auch gönnen.

Löwe

Der Löwe kennt das Wort Niederlage gar nicht. Zumindest tut er so und will es gar nicht erst hören. Fällt er auf seinem Weg nach oben aber einmal aufs Löwenmaul, dann gefällt ihm das gar nicht. Weil sich das Sternzeichen nur über seine Glanzauftritte definiert, verfällt es oft in eine tiefe Sinnkrise, wenn es einmal verloren hat. Der Löwe sollte lernen, dass das Leben nicht nur aus Glanzmomenten besteht.

Steinbock

Der Steinbock arbeitet hart. Er weiß genau, was er will und tut dafür auch fast alles. Doch bekommt er einmal nicht genau das, worauf er hingearbeitet hat, kann das schon mal ganz schön unangenehm werden. Zumindest für alle umstehenden Menschen. Denn der Steinbock ist kein gönnerhaftes Sternzeichen und hasst es, zu verlieren. Um eine Niederlage zu verhindern, geht es sogar oft so weit, fiese Tricks anzuwenden.

Stier

Der Chef gibt dem Stier keine Gehaltserhöhung? Jemand anderes hat eine bessere Note auf eine Prüfung? Alles ausgeschlossen. Der Stier lebt für Erfolge und sieht ganz schnell rot, wenn er merkt, dass er einmal nicht gewonnen hat. Dann gibt er gerne mal allen anderen die Schuld und zerstreitet sich mit seinen Kollegen oder Freunden. Der Stier kann einfach nicht mit Niederlagen umgehen.