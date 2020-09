Manche Menschen haben von Grund auf eine negative Einstellung. Sie zweifeln ständig und schieben jegliche positiven Aspekte des Lebens von sich. Ihre pessimistische Haltung könnte allerdings auch an ihrem Sternzeichen liegen.

Denn diese Sternzeichen sind fast immer schlecht gelaunt und nur lassen sich nur sehr selten von anderen begeistern.

Steinbock

Der Steinbock geht stets mit gesenktem Kopf durchs Leben. Seine pessimistische Art sorgt oft dafür, dass er für andere verschlossen und distanziert wirkt. Im Leben etwas positiv zu sehen und sich für etwas zu begeistern, fällt diesem Sternzeichen sehr schwer. Von Niederlagen lässt er sich zudem meist sehr schnell demotivieren.

Krebs

Auch der Krebs kann sehr schnell in eine Stimmung verfallen, in der ihn nichts mehr so richtig Spaß macht. Seine Gefühle wechseln ständig und damit auch seine Sicht auf Dinge. Denn geht es ihm mal nicht so gut, entwickelt er sofort eine negative Haltung und verliert die Begeisterung für Dinge, die ihm zuvor noch wichtig waren.

Fische

Dieses Sternzeichen wirkt zwar auf den ersten Blick nicht sehr pessimistisch oder negativ, jedoch kann sich das sehr schnell ändern. Denn Fische lassen sich von ihrem Umfeld sehr schnell beeinflussen und übernehmen dabei teilweise auch die Gefühlslage ihres Gegenübers. In einer negativen Atmosphäre werden sie somit meist ebenfalls sehr lustlos und sind nur sehr schwer zu begeistern.