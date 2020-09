Nicht nur ihr Ehemann Michael Wendler wird als Juror in der neuen DSDS-Staffel zu sehen sein. Denn offenbar hat nun auch Laura Müller einen Job bei der Casting Show ergattert.

Das teilte die 20-Jährige nun via Instagram mit.

Laura Müller bei neuer DSDS-Staffel zu sehen

“Wir freuen uns schon auf Dieter Bohlen”, erzählt Laura Müller kürzlich in ihrer Instastory und überrascht damit ihre Fans. Dass Schlagerstar Michael Wendler Teil der neuen DSDS-Jury sein wird, ist bereits bekannt. Doch offenbar hat auch Laura Müller nun einen Job bei der Casting-Show ergattert. “Ja, ich sage nicht umsonst wir. Ich habe auch einen kleinen Job und fühle mich sehr geehrt und werde auch dieses Jahr dabei sein.”, so die 20-Jährige. Welcher Job das genau sein wird, hat sie allerdings noch nicht verraten. Sie freue sich jedenfalls bereits auf die Zusammenarbeit mit dem Team und allen voran Dieter Bohlen. Den Kandidaten wünscht sie schon jetzt viel Glück, “ich werde sie ja dann auch bald sehen”, so die 20-Jährige.

Zuletzt machte Laura Müller allerdings wegen ihr aktuellen Instagram-Postings Schlagzeilen. Denn Fans sind sich sicher, dass die 20-Jährige etwas an ihren Lippen hat machen lassen. Unter ihren aktuellen Schnappschüssen wird wild spekuliert und heftig diskutiert, ob ihre Lippen denn echt seien oder nicht. Laura selbst hat sich bislang allerdings noch nicht dazu geäußert. Stattdessen fiebert sie nun der neuen Staffel DSDS entgegen.

Das ist die neue DSDS-Jury

Demnächst starten die Dreharbeiten zur 18. Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”. Neben dem Wendler ist außerdem auch YouTube-Star Mike Singer Teil der neuen DSDS-Jury. Er ist mit gerade mal 20 Jahren das jüngste Jurymitglied in der DSDS-Geschichte. Den dritten Platz neben Dieter Bohlen am Jury-Pult wird außerdem Sängerin Maite Kelly einnehmen.