Obwohl wir alle gerne reisen, haben wir natürlich unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse, wenn es um die Urlaubsdestination geht. Basierend auf den Charaktereigenschaften der Sternzeichen, gibt es bestimmte Reiseziele, die besonders gut zu euch passen. Also packt am besten schon mal eure Koffer, denn wir verraten euch, welches Urlaubsziel perfekt zu euch passt.

Bereit für das nächste Reiseabenteuer?

Widder: Bali

„Chasing Waterfalls“ lautet das Urlaubsmotto des Feuerzeichens. Widder sind abenteuerlustig, energiegeladen und immer auf der Suche nach dem ultimativen Instagram-Foto-Spot. Eine Reise nach Bali, Indonesien, ist daher einfach das ideale Reiseziel für den Widder. Das Sternzeichen kann hier jede Menge Abenteuer erleben, gleichzeitig ist die Insel aber auch unfassbar fotogen. Und wenn der Widder schließlich etwas liebt, dann ist das reichlich Erinnerungsfotos von der Reise zu knipsen. Die idyllischen Strände, das klare türkisfarbene Wasser, die Sonnenuntergänge – der Widder ist hier einfach im Paradies. Und wenn er Lust auf einen Adrenalin-Kick hat, macht er sich auf zu einer Vulkanwanderung oder einem Schnorchel-Trip.

Stier: Mykonos

Stiere sind ja echte Genussmenschen. Sie haben aber auch eine romantische Seite. Das perfekte Urlaubsziel für das Sternzeichen? Griechenland. Genauer gesagt: die Insel Mykonos. Dort erwartet das Sternzeichen nicht nur herrliche Strände und wildromantische Buchten, sondern auch ein legendäres Nachtleben. Von dem leckeren Essen wollen wir gar nicht erst anfangen. Stiere blühen hier wahrlich auf und können sich durch die griechische Kost schlemmen.

Zwillinge: New York City

Zwillinge sind neugierig, kommunikativ und haben eine lebendige Persönlichkeit. Eine Reise nach New York City ist daher einfach optimal für sie. Die pulsierende Metropole bietet endlose Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen und die Vielfalt der USA zu erkunden. Von Museen über Broadway-Shows bis hin zu trendigen Vierteln wie SoHo und Brooklyn werden die Zwillinge von der Energie der Stadt begeistert sein. Und natürlich kann das Sternzeichen hier auch perfekt seine Shopping-Lust befriedigen.

Krebs: Toskana

Krebse sind emotional, einfühlsam und haben eine starke Verbindung zur Natur. Aber auch leckeres Essen ist ihnen unglaublich wichtig. Ein ideales Reiseziel für Krebse ist daher die Toskana in Italien. Die malerischen Weinberge, historischen Städte wie Florenz und Siena und die köstliche toskanische Küche bieten den Krebsen die perfekte Mischung aus Kultur, Natur und kulinarischen Erlebnissen. Genau so stellt sich das Sternzeichen einen gelungenen Urlaub vor.

Löwe: Los Angeles

Löwen sind selbstbewusst, leidenschaftlich und lieben es, im Mittelpunkt zu stehen – das ist bekannt. Eine Reise nach Los Angeles, Kalifornien, ist daher einfach perfekt. Die Stadt der Stars bietet Glamour, Strände, Hollywood-Geschichte und viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Die City hält aber auch den ein oder anderen Flirt für das Feuerzeichen bereit. Im sogenannten „La La Land“ können Löwen einfach so sein, wie sie sind und ihre Persönlichkeit frei entfalten. Und wer weiß, vielleicht trifft das Sternzeichen dort ja sogar einen Celebrity.

Jungfrau: Japan

Jungfrauen sind praktisch, organisiert und haben ein Auge für Details. Sie interessieren sich aber auch brennend für andere Kulturen. Eine Reise nach Japan passt daher perfekt zur Jungfrau. Die Symbiose aus Tradition und Innovation, die präzise Organisation und die Liebe zum Detail in der japanischen Kultur sprechen die praktisch veranlagte Jungfrau an. Von den sorgfältig angelegten Gärten und Schreinen bis hin zu den hochmodernen Technologievierteln bietet das Land eine faszinierende Mischung aus Altem und Neuem, die die Jungfrau begeistern wird.

Waage: Paris

Waagen besitzen ja ein ausgeprägtes Gespür für Trends, Ästhetik und Kunst. Sie haben aber auch eine romantische Ader. Wie wärs also mit einem Städtetrip nach Paris? Das französische Flair, die beeindruckende Architektur, die renommierten Museen und die exquisite Küche werden das Herz der Waage sicherlich höherschlagen lassen.

Skorpion: Ibiza

Skorpione sind leidenschaftlich, intensiv und haben eine Vorliebe für Partys. Auf der spanischen Insel Ibiza kann es das Sternzeichen so richtig krachen lassen. Und wer weiß, vielleicht erleben Single-Skorpione dort sogar ein heißes Liebesabenteuer. Aber das Tierkreiszeichen kann auf Ibiza natürlich auch ordentlich am Strand entspannen und wieder Energie auftanken! Auf dieser Insel findet der Skorpion einfach alles, was er sich wünscht.

Schütze: Costa Rica

Schützen sind abenteuerlustig, optimistisch und haben einen starken Drang nach Freiheit. Eine 0815-Reise kommt für das Sternzeichen aber gar nicht infrage. Costa Rica ist daher einfach das ideale Reiseziel für Schützen. Die atemberaubenden Regenwälder, die Vulkane, die Strände – bei so viel schöner Natur auf einmal geht dem Sternzeichen förmlich das Herz auf. Und mit Abenteuersportarten wie Ziplining und Surfen bietet Costa Rica den Schützen aber auch die perfekte Umgebung, um ihre Abenteuerlust zu stillen und neue Horizonte zu erkunden.

Steinbock: London

Steinböcke sind zielstrebig und diszipliniert! Von einem klassischen Badeurlaub im Sommer halten sie nichts. Sie schauen sich viel lieber eine neue Stadt an. Eine Reise nach London ist das ideale Reiseziel für Steinböcke. Die historische Bedeutung, die königlichen Paläste, die eleganten Parks und Gärten sowie die klassische britische Kultur werden den traditionellen Sinn und die Zielorientierung der Steinböcke ansprechen.

Wassermann: Kroatien

Wassermänner sind immer auf der Suche nach der puren Entspannung. Sie lieben es im Urlaub einfach nichts zu tun, und die Seele baumeln zu lassen. Das Sternzeichen hat aber auch eine starke Verbindung zum Wasser. Ein Reiseziel, das daher perfekt zu ihnen passt, ist Kroatien. Ob zum Beispiel die wunderschöne Insel Krk, oder doch eher die Stadt Dubrovnik – in Kroatien kann sich das Sternzeichen von den tollen Stränden, der Kultur und der schönen Natur berieseln lassen.

Fische: „Balkonien“

Fische sind ja besonders sensible Wesen. Auf Stress reagieren sie allergisch. Doch eine Reise geht meist auch mit einer hektischen Hin- und Rückreise einher. Diese Strapazen will sich das Sternzeichen gar nicht erst antun. Deswegen gönnt es sich einen feinen Urlaub daheim. Dort fühlen sich die Fische einfach so richtig wohl und sie können sich eine verdiente Auszeit gönnen und zur Ruhe kommen. Ein Buch lesen, Musik hören, endlich das Chaos der letzten Monate in den eigenen vier Wänden beseitigen – für das Sternzeichen einfach herrlich!