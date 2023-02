Welchen Song hört ihr bei Herzschmerz nach einer Trennung? Eine aufmunternde Up-Tempo-Nummer oder doch vielleicht eher einen Schmusesong, der alle letzten Emotionen aus euch rausholt? Eine Studie hat jetzt jedenfalls herausgefunden, welches Lied der beliebteste Trennungssong der letzten fünf Jahre ist.

Spoiler: Der Interpret des Songs ist bereits als König der gefühlvollsten Break-up-Songs bekannt. Und nein, es ist nicht James Arthur!

Welches Lied ist der ultimative Trennungssong?

Eine Trennung ist nie einfach, wie viele von uns schon schmerzlich erfahren mussten. Kein Wunder, schließlich kommen hier viele Gefühle zusammen. Um schließlich über den oder die Ex hinwegzukommen, entwickeln viele ihre eigene Methode. Manche färben sich die Haare, einige machen eine Reise, andere wiederum lassen ihren Gefühlen einfach freien Lauf und hören dazu ihren ultimativen Break-up-Song in Endlosschleife. Aber was wäre überhaupt so ein ultimativer Trennungssong? Eine Studie liefert hier nun eine klare Antwort.

Das Portal „Learn Divorce Law“ hat in einer wissenschaftlichen Studie die zehn beliebtesten Herzschmerz-Songs der vergangenen Jahre herausgefunden. Untersucht wurden demnach 100 Songs, die zwischen 2018 und 2023 veröffentlicht wurden und ohnehin schon als Trennungssongs bekannt waren. Ausgewertet wurden dann die Abrufzahlen bei Spotify und die Views bei YouTube. Und der König der Herzschmerzsongs: Lewis Capaldi!

Lewis Capaldi ist der Mann für Herzschmerz

Der Hit „Someone You Loved“ von Lewis Capaldi steht laut der Studie klar an der Spitze mit 600 Millionen YouTube-Views und über 2,6 Milliarden Abrufen bei Spotify. Es war auch die meistverkaufte Single in Großbritannien im Jahr 2019. In „Someone You Loved“ geht es um den wahrscheinlich plötzlichen und unerwarteten Verlust einer geliebten Person. Der Song behandelt die Schmerzen und Ängste nach so einer Trennung. Kein Wunder, dass ausgerechnet das Lied bei Liebeskummer gut ankommt.

Auf dem zweiten Platz landete „Sad!“ von Rapper XXXTentacion. Der Song wurde im März 2018 veröffentlicht, Monate bevor er im Alter von 20 Jahren auf tragische Weise ums Leben kam. Nach seinem Tod erreichte der Song Platz eins der Billboard Hot 100 und ist bis heute einer der am häufigsten gestreamten Songs auf Spotify.

Weitere Songs unter den ersten fünf sind „Happier“ von Marshmello ft. Bastille auf dem dritten Platz und „Don’t Start Now“ von Dua Lipa auf dem vierten. In dem Song singt Dua über einen Ex, der nicht loslassen kann. Auf dem fünften Platz landet der K-Pop-Hit „Kill This Love“ von Blackpink, der auch gleich mal eine Ansage gegen den Trennungsschmerz darstellt. „Gotta kill this love before it kills you, too“, heißt es zum Beispiel in dem mitreißenden Power-Song.

Das sind die Top 10 Break-Up-Songs der letzten 5 Jahre:

„Someone You Loved“ von Lewis Capaldi „SAD“ von Rapper XXXTENTACION „Happier“ von Marshmello ft. Bastille „Don’t Start Now“ von Dua Lipa „Kill This Love“ von Blackpink „Without Me“ von Halsey „thank u, next“ von Ariana Grande „When the Party’s Over“ von Billie Eilish „No Tears Left To Cry“ von Ariana Grande „Good 4 U“ von Olivia Rodrigo

Aber egal, ob gefühlvolle Ballade oder aufmunternder Gute-Laune-Song, die Studie zeigt, dass sich vor allem ein Musikgenre bei Liebeskummer besonders großer Beliebtheit: Pop! Dazu erklärt ein Sprecher der Studie, dass Trennungssongs schon immer mit der wichtigste Teil der Popmusik waren. „Wir können ganz klar sagen, dass viele der beliebtesten Songs aus dem letzten Jahrzehnt Breakup-Songs waren“, so der Sprecher.