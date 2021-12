Für Geimpfte soll der Lockdown österreichweit mit dem 12. Dezember enden. Das teilte Bundeskanzler Karl Nehammer in einer gestrigen Pressekonferenz mit. Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsminister, Landeshauptleuten und Experten steht nun auch fest, welche Corona-Maßnahmen nach dem Lockdown für Geimpfte gelten sollen.

Der Lockdown für Ungeimpfte bleibt weiterhin aufrecht.

Corona-Maßnahmen ab dem 12. Oktober

Für Geimpfte endet der Lockdown wie geplant österreichweit mit Ende dieser Woche am 12. Oktober. Dies versicherte Bundeskanzler Karl Nehammer schon am Dienstag in einer Presskonferenz. Heute wurde gemeinsam mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, einigen Experten und den Landeshauptleuten über die genauen Details der Öffnungen und begleitende Maßnahmen entschieden. Dabei habe sich die Regierung nun darauf geeignet, einen Mindeststandard an Schutzmaßnahmen vorzugeben. Sogenannte „Öffnungsschritte mit Sicherheitsgurt„.

Demnach erlaubt es dieser Mindeststandard den einzelnen Bundesländern nach Lockdown-Ende wieder alle Bereiche (Handel, körpernahe Dienstleister, Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport) bis auf die Nachtgastronomie und Apres-Ski-Lokale für Geimpfte und Genesene zu öffnen. Trotzdem werde es eine landesweite Sperrstunde für 23 Uhr für die Gastronomie geben. Außerdem gelte in allen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin die FFP2-Maskenpflicht. Für Sportbereiche (auch Fitnessstudios) entfällt die FFP2-Maskenpflicht bei Sportausübung, doch auch hier ist ein 2G-Nachweis erforderlich – Ganz gleich ob In- oder Outdoor.

Öffnungen in Bundesländern unterschiedlich

Im Burgenland, Tirol und Vorarlberg werde alles ab Sonntag komplett öffnen. In manchen Bundesländern gelten aber nach Ende des Lockdowns etwas strengere Maßnahmen. So soll in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark die Gastro und Hotellerie erst aber dem 17.12. wieder öffnen. Wie die Maßnahmen in Kärnten aussehen werden, ist allerdings noch unklar.

Strengere Maßnahmen in Wien

Schon gestern teilte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig die Maßnahmen zum Lockdown-Ende in Wien mit. Erneut werde Wien einen strengeren Kurs fahren. Ab dem 13. Dezember dürfen der Handel, körpernahe Dienstleistungen, Sport- und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Für die Gastronomie und die Hotellerie werde der Lockdown allerdings noch einmal um eine Woche verlängert. Diese dürfen dann erst eine Woche später, am 20. Dezember wieder öffnen, doch nur mit 2G-Regel.