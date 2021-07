Tokio und die Welt zählt die Tage bis zum Start der Olympischen Spiele am 23. Juli. Die panische Angst vor Corona hat die Veranstalter dazu gebracht sich skurrile Regeln auszudenken. Zum Beispiel Sex nur mit 2 Meter Abstand. Da fragen sich nicht nur wir wie das wohl funktionieren soll.

Die Athleten müssen auch beim Sex mit athletischen Künsten aufwarten.

Sexverbot? Zumindest, wenn dieser auf herkömmliche Weise praktizieren werden will

In etwas mehr als einer Woche beginnen mit einem Jahr Verspätung die Olympischen Spiele in Tokio. Vom 23. Juli bis 8. August heißt es dann für zahlreiche Sportler ihr Bestes zu geben. Und das soll sich möglichst auf eine Performance beschränken. Denn die Angst vor der Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Veranstalter in diesem Jahr besonders strenge Regeln aufstellten, wenn es darum geht Regeln für den Körperkontakt im Umgang mit Corona festzulegen. Seit Dienstag können Athleten nun ins olympische Dorf einziehen. Dort liegt für sie neben ihrem Bett aus Pappe (kein Ernst) ein Regelbuch bereit, dass es in sich hat: „Vermeiden Sie unnötige Formen des körperlichen Kontakts.“ Des Weiteren dürfen Masken “nur zum Essen, Trinken und Schlafen abgelegt werden.” Und weiter: “Es gilt zu jeder Zeit ein Mindestabstand von zwei Metern”. Das wäre ja weiter nicht verwunderlich würden nur nicht rund 160 000 Kondome für die 18 000 Sportler im Dorf zur Verfügung stehen.

Olympische Spiele der anderen Art und Weise

Um euch kurz in Erinnerung zu rufen: Wir sprechen hier vom olympischen Dorf. Eine kurzweilige Community die schon in der Vergangenheit mit zahlreichen Sex-Performances auf sich aufmerksam gemacht hat. Das soll in diesem Jahr anders werden. Sollten sich die Sportler also dennoch über das Abenteuer Sex drüber trauen dann müssen sie auch hier mit olympischen Meisterleistungen aufwarten. Denn der Mix aus massenhaft Kondomen, Betten aus Pappe und ein Abstand von 2 Metern erfordert selbst für Ausnahmesportler viel Kreativität und Fingerspitzengefühl. Mögen die Spiele beginnen und unser Kopfkino auch …