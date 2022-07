Über einen Monat mussten „Stranger Things“-Fans warten, bis die letzten zwei Folgen aus der vierten Staffel der Netflix-Serie erschienen sind. Doch das Warten hat sich gelohnt: Wir wurden mit einem epischen Showdown belohnt. Wie bereits vermutet, musste allerdings ein Serien-Liebling daran glauben. Die Macher der Serie verraten nun, wieso dieser Tod unaufhaltsam war!

Achtung: Es folgen massive Spoiler zur vierten Staffel von „Stranger Things“! Wer das Finale noch nicht gesehen hat, sollte jetzt besser nicht weiterlesen.

„Stranger Things“-Macher erklären, warum diese Person im Finale sterben musste

Die letzten beiden Folgen der vierten Staffel von „Stranger Things“ fesselten uns vor die Bildschirme. Die letzte Episode übertrifft mit zwei Stunden und 19 Minuten sogar die Laufzeit zahlreicher Spielfilme. Aber nicht nur die Länge war überragend, auch inhaltlich geht es im Finale ganz schön rund. Wer das Ende bereits gesehen hat, muss aber feststellen: am Ende lassen die Macher des Netflix-Hits gleich mehrere Fragen offen. Eine davon lautet: Was wird aus Max?

Wir erinnern uns an Teil eins der vierten Staffel: Max‘ Flucht aus der Vecna-Hölle ​​war einer der epischsten Momente im ersten Teil, in Teil zwei hat sie aber leider nicht ganz so viel Glück. Im Finale besteht nämlich ein wesentlicher Teil des Plans der Gruppe daraus, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) auszuschalten, indem Max ihr „Kate-Bush-Schutz“ senkt und dem Monster erlaubt, sie erneut anzugreifen. Ja, der Plan klang in der Theorie schon ziemlich riskant. Und tatsächlich kam es zum worst case für alle Max-Fans.

Max muss sterben – wenn auch nur für wenige Augenblicke. Dennoch stehen nun Fragen im Raum wie: Wird sie wieder aufwachen? Falls ja, wie wird es ihr in Staffel fünf ergehen? Max ist immerhin für eine ganze Minute tot gewesen, sonst hätte Vecna ja auch nicht das vierte Tor öffnen und die Barriere zwischen den Welten überqueren können.

Deshalb musste Max sterben

In einem Interview mit Collider lassen die Macher von „Stranger Things“, Matt und Ross Duffer, die letzten beiden Folgen der vierten Staffel Revue passieren. Dabei verraten die Autoren zwar nicht, wie es mit Max weitergeht, aber sie erklären, weshalb Max überhaupt sterben musste. Beim Interview bekommen sie die Frage gestellt: „Gab es eine Diskussion oder stand von Anfang an fest, dass Max zum vierten Vecna-Opfer wird, und all diese schlimmen Dinge mit ihr passieren?“.

Daraufhin erklärt Matt Duffer: „Wir wussten es immer. Ich meine, wir haben zwar darüber diskutiert, was genau wir mit Max machen wollten, aber wir wussten, dass sie sich einer echten Gefahr aussetzen würde. Wir haben ziemlich früh entschieden, dass dies ihr Schicksal für das Ende dieser Staffel sein würde.“

Doch wieso musste es ausgerechnet Max sein? Der Autor führt weiter aus: „Es musste Max sein! Weil sie ins Visier genommen wurde und sie sich nicht von diesem Fluch befreien konnte. Sie hat lediglich ein Pflaster auf die Wunde gemacht. Wirklich stoppen konnte sie die Blutung allerdings nicht. Auch nicht mit Kate Bush.“

Das sagen die Macher zu Eddies Tod

Max‘ Tod ist herzzerreißend, aber hoffentlich nicht von Dauer! Wir hoffen ganz stark, dass sie nicht auch noch dasselbe Schicksal wie der bei den Fans ultrabeliebte Newcomer Eddie Munson (Joseph Quinn) ereilt. Auch zu seinem Tod haben die Macher ein paar Worte übrig: „Sowohl Max als auch Eddie wurden von Anfang an ins Visier genommen, und sie sind beide aufgrund von Vecna ​​und den Umständen am Arsch. Beide Charaktere sind seit Beginn der Staffel in gewisser Weise dem Untergang geweiht. Es ist, als ob beide Charaktere schon sehr früh in der Staffel auf ihre eigene Katastrophe zusteuerten.“

Hat euch das Finale überrascht? Mit dem Ende habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir schon gedacht, dass einen beliebter Charakter sterben muss.

