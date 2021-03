Das Wochenende steht vor der Türe und wir fragen uns wieder, was wir wohl am Samstag und Sonntag unternehmen werden. Für manche Sternzeichen spielt das jedoch keine Rolle. Denn sie erleben so oder so das schönste Wochenende.

Denn von 13. – 14. März erleben dieses drei Tierkreiszeichen einen echten Aufschwung:

Wassermann

Vor allem mental blüht der Wassermann dieses Wochenende auf. Er ist voller Energie und guter Ideen. Mit der neu gewonnen Kreativität findet er einen Weg, um dieses Wochenende zu dem besten seines Lebens zu machen. Was auch immer dem Wassermann in den Sinn kommt, er macht es dieses Mal mit voller Energie und Lebensfreude. Er spürt genau, was ihm jetzt guttut und worauf du Lust hast, und diese ausgeprägte Kreativität hilft ihm dabei, sich seine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen.

Fische

Fische fühlen sich an diesem Wochenende einfach gut. Sie sind aktiv, fröhlich und mutig. Das kommt daher, dass sie Energie aus dem Neumond gewinnen und deshalb voller Lebensfreude sind. An diesem Wochenende ist es für dieses Sternzeichen besonders wichtig, einen Teil seiner Motivation an Freunde und Familie abzugeben. Eine Weekend-Zoom-Party oder ein kleiner Plausch mit der BFF sind jetzt genau das Richtige für dieses Sternzeichen.

Waage

Die Waage spürt endlich, dass ihre Last, die sie schon seit einiger Zeit mit sich herumgetragen hat, abfällt. Dieses Wochenende fühlt sie sich deshalb leicht und unbeschwert. Am liebsten würde sie jetzt alles machen und so richtig Gas geben. Aber Vorsicht! Geh es trotzdem nicht zu wild an und gönne dir auch mal ein bisschen Me-Time. Denn das hast du dir nach den letzten Wochen eindeutig verdient.