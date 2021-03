Make-up dezent einzusetzen ist nicht so ihre Sache. Diese Sternzeichen würden ihr Haus viel eher ohne Schuhe als ohne Make-up verlassen. Viel lieber verbergen sie sich hinter Schichten an Foundation, voluminösen Lippen und jeder Menge Rouge.

Diese drei Sternzeichen schminken sich sogar um den Müll rauszutragen.

Löwe

Das Leben ist für den Löwen eine einzige Bühne. Er liebt Drama und Exzentrik und benutzt sein Gesicht als Leinwand. Er investiert viel Zeit und Geld in sein Äußeres, den er ist davon überzeugt, dass sein Erscheinungsbild ihm zu Erfolg verhilft. Nur leider trägt er dabei gerne etwas zu dick auf. Wimpernverlängerungen, zu viel Foundation und auch die Lippen sind voluminös geschminkt. Manchmal ist weniger mehr.

Skorpion

Skorpione sind mysteriös und geheimnisvoll und wollen das gerne durch starkes Make-up unterstreichen. Der klassische Look von Old-Hollywood kommt ihnen da sehr gelegen. Ein dramatischer Lidstrich, dunkelrote Lippen. Dabei muss jeder Strich perfekt sitzen. Ohne Make-up fühlt sich der Skorpion nackt und verletzlich. Spontan-Ausflüge sind für diese Sternzeichen ebenso undenkbar wie ungeschminkt den Müll rauszubringen.

Zwilling

Der Zwilling liebt Abwechslung. Und Make-up ist für ihn nur eine weitere Möglichkeit um seine Experimentierfreude auszuleben. Dabei lässt er sich von neuesten Beauty-Kampagnen inspirieren und probiert unterschiedlichste Farben und Produkte aus. Wer einen Zwilling trifft, darf stets auf einen neuen Look gespannt sein. Bei all der Abwechslung trifft der Zwilling aber leider nicht immer den Ton. Die Foundation mal zu dunkel, die Lippenfarbe zu schrill. Bei Kritik verschließt er jedoch die Ohren. Der Zwilling ist überzeugt davon, dass nur ein aufwändiger Beauty-Look ein guter Look ist.