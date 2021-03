In der dritten Folge von “Love Island” ärgert sich Bianca darüber, dass sie Breno als Partner verloren hat. Doch schon bald kann sich die Blondine wieder auf etwas freuen. Denn zwei neue “Granaten” ziehen in die Villa ein.

Die “Love Island”-Jungs freuen sich hingegen nicht so sehr. Denn das bedeutet auch automatisch mehr Konkurrenz.

Zwei neue “Granaten” bei “Love Island”

In der letzten Folge von “Love Island” musste Bianca ihren Frust darüber verarbeiten, dass Neuankömmling Livia sich ihren Mann geschnappt hat. Denn als sie als “Granate” in die Villa zog, durfte sich die 27-Jährige für einen Mann entscheiden. Schlussendlich war Breno der Auserwählte. Damit ist Bianca wieder “Single” und muss bis zur nächsten Paarungszeremonie einen neuen Mann finden, oder die Koffer backen. Doch das ist gar nicht so leicht, denn auch die restlichen Kandidaten haben bereits Couples gebildet. Breno hingegen scheint glücklich mit der Entscheidung zu sein. “Ich glaube, das ist einfach das Richtige, es fühlt sich zumindest richtig an”, schwärmt er von seiner neuen Partnerin Livia.

Doch schon bald wird Bianca die Möglichkeit bekommen jemand neues kennenzulernen. “Hi Girls, gefällt euch was ihr seht? Schon bald werdet ihr mehr davon haben. Ich komme nicht allein, sondern im Doppel-Sixpack! Wir freuen uns auf euch“, hört man eine Männerstimme zu den “Love Island”-Mädels sagen. Dazu kommen Bilder von einem braungebrannten Six-Pack. Das kann nur eines bedeuten: Zwei neue “Granaten” ziehen in die Villa ein. Ob sich Bianca einen der Männer schnappen wird?

Kuss-Challenge sorgt für Ärger

Abgesehen von den zwei Neuankömmlingen wird es in der nächsten Folge von “Love Island” noch zusätzlich heiß. Denn die langersehnte Kuss-Challenge wird von den Kandidaten gespielt. Dabei vergeben sie auch Punkte für die Küsse und können zeigen, für wen sie besonderes Interesse haben. Allerdings bringt diese Challenge, wie jedes Jahr, auch wieder viel Drama mit sich. Denn während die meisten Kandidatinnen eher vorsichtige Küsse auf die Wange verteilen, geben Bianca, Greta und Livia alles. Und den Jungs scheint dieses Verhalten so gar nicht zu gefallen. Wird sich das vielleicht sogar auf die bereits bestehenden Couples auswirken?

