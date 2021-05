Fans waren geschockt, als Halle Berry mit einem Mikro-Bob bei den Oscars erschien. Jetzt verriet die Schauspielerin auf Instagram, dass ihre Frisur bei der Verleihung “nur ein Scherz” war und präsentiert sich wieder mit langer Mähne.

Halle Berry und ihr Bob gingen in den sozialen Medien viral. Viele User machten sich über die Schauspielerin lustig.

Halle Berry: Bob war “nur ein Scherz”

Wir haben wohl alle gestaunt, als wir Halle Berry bei der diesjährigen Oscars-Verleihung gesehen haben. Denn die Schauspielerin trug ein zauberhaftes Kleid, das feenhaft erschien. Doch ihre Frisur lenkte von dem Outfit ab: Sie trug einen Mikro-Bob mit Baby-Pony. Jetzt postete die Schauspielerin auf Instagram ein Foto, auf dem sie wieder mit langer und lockiger Mähne zu sehen ist. Ihr Bob bei den Oscars war “nur ein Scherz”, schreibt die 54-Jährige zu dem Foto. Offensichtlich trug sie bei der Oscars-Verleihung nur eine Perücke. Warum sie das getan hat, verrät die Schauspielerin aber nicht. Doch Fans sind erleichtert! “Ich bin so froh, dass es eine Perücke war – Dein natürliches Haar ist so schön”, schreibt eine Userin. “Tu mir das nie wieder an”, schreibt eine andere Frau in den Kommentaren.

Oscar-Bob geht viral

Als die Schauspielerin mit ihrer neuen Frisur bei den Oscars erschien, ging ihr Bob sofort viral. Damals wussten Fans noch nicht, dass es sich um eine Perücke handelte. Vor allem auf Twitter spotteten viele User über den Mikro-Bob mit Baby-Pony. So verglich sie einer mit Jonny Depp in seiner Rolle als Willy Wonka in “Charlie und die Schokoladenfabrik”. Und ganz ehrlich, die Ähnlichkeit ist nicht abzustreiten!

Ein anderer User stellte das Foto der Schauspielerin gegenüber einem von der Disney-Figur Edna aus dem Film “Die Unglaublichen”. Eigentlich fehlt nur noch die Brille…

halle berry rocking the edna mode s/s collection pic.twitter.com/oRFneXMKOT — kira • shrimphobic (@JOEWRlGHT) April 26, 2021

Natürlich darf auch ein Vergleich mit dem Bösewicht aus dem Film “Shrek” nicht fehlen. “Ich liebe Halle Berry, aber wer hat ihr gesagt, dass das Haar gut aussieht?“, schreibt der User zu dem Vergleichsbild.

love halle berry but who told her this hair was good djaksbsjsj #Oscars pic.twitter.com/SSlaaIwHk4 — 𝕋ℍ𝔼 𝕎𝕀ℕ𝕋𝔼ℝ 𝕊𝕆𝕃𝔻𝕀𝔼ℝ. (@kakashihatakes) April 26, 2021

Könnt ihr hier die Ähnlichkeit erkennen? “Halle Berry bei den Oscars“, schreibt der User zu dem Bild. Die Frisur ist zumindest ähnlich.