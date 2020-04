Es gibt Menschen, die gerne Single sind. Andere fühlen sich nur in Beziehungen wohl und dann gibt es Personen, die sich irgendwo dazwischen befinden. Aber die meisten von ihnen haben eine Sache gemeinsam: Beziehungen bedeuten für sie, sich nur einem Menschen zu versprechen. Und, dass man auf die Freiheiten, die man als Single hat, verzichten muss. Dabei gibt es andere Beziehungsformen, die beides miteinander verbinden. Und welche, die dich sogar mehr als einen Menschen lieben lassen.

Woher weiß man aber, welche Beziehungsform die ist, die für einen am besten passt?

Diese Beziehungsformen gibt es

Viele sind der Ansicht, dass in unserer heutigen Gesellschaft eine feste, intime Bindung kaum möglich ist. Ständig haben wir das Bedürfnis uns nach anderen, besseren Menschen um zu sehen und nie das Gefühl, vollends glücklich zu sein. Es gibt so viele Möglichkeiten jemanden kennenzulernen, dass der Gedanke, etwas Besseres zu finden, auf der Hand liegt. Und bei kleinen Streitigkeiten mit einer Person, wird man daran erinnert, dass sie nicht der perfekte Mensch ist, nach dem man auf der Suche ist. Es gibt immer jemanden, der besser ist – und diese Einstellung erschwert uns jemanden an uns ran zulassen und sich zu verlieben.

Nur vergessen wir schnell, dass es nicht nur monogame Beziehungen gibt, die existieren. Für Menschen, die sich gerne weiterhin umschauen und sich nicht auf einen Menschen konzentrieren wollen oder können, gibt es Beziehungsformen, die Liebe mit Freiheit kombinieren. Wir haben für euch die unterschiedlichsten Beziehungsarten aufgelistet.

1. Monogamie

In einer monogamen Beziehung ist man mit einem Menschen liiert. Das bedeutet, dass andere Menschen nicht relevant sind – romantisch gesehen. Die meisten Menschen leben in einer monogamen Beziehung und bleiben auch dabei. Diese Exklusivität fordert viel, aber gibt genauso zurück. Immerhin ist es schwierig sich nach jahrelanger Beziehung immer wieder daran zu erinnern, wieso es nur diesen einen Menschen in deinem Leben geben darf. Die Monogamie fordert viel Liebe, Offenheit und Vertrauen. Sie schenkt aber Vertrautheit und eine besondere Verbindung, die nicht nur äußerliche Einflüsse gesteuert werden sollte. Zumindest in der Theorie.

2. Offene Beziehung

In einer offenen Beziehung ist es meist so, dass man mit nur einer Person eine Liebesbeziehung führen darf, aber dennoch kann man mit anderen Menschen schlafen. Hier sind Emotionen nur untereinander erlebt, körperliches jedoch auch mit anderen, außenstehenden Menschen. Manche Paare erzählen sich von ihren Abenteuern, andere nicht. Das wichtigste hier ist, dass einander vertraut wird. Und, dass beide mit der Beziehungsform einverstanden sind. Diese Beziehungsart ist für viele der Weg, trotz einer festen Beziehung Abenteuer nicht zu verpassen. In der Theorie sind Gefühle bei außenstehenden Person verboten, ob das immer so funktioniert, ist eine andere Frage.

3. Polyamorie

Bei dieser Beziehungsform können Menschen mit mehreren Personen gleichzeitig eine Liebesbeziehung führen. Wichtig ist, dass alle anderen voneinander wissen und dass dieses Konzept in offener Kommunikation gelebt wird. Hier geht es nicht um Sex oder darum, dass alle immer das tun, worauf sie Lust haben. Sondern darum, dass in ehrlicher Sprache miteinander kommuniziert wird und keiner links liegen gelassen wird. Jede Beziehung ist verbindlich und nicht weniger bedeutend als in der Monogamie. In der Realität kann es aber passieren, dass Unsicherheit und Eifersucht ein Problem werden.

Woher weiß ich, welche Beziehungsart zu mir passt?

Welche Beziehungsform am besten zu dir passt, kannst du nur selbst herausfinden. Es gibt keine, die besser oder schlechter ist. Du kannst nur für dich selbst entscheiden, welche die ist, die du leben möchtest. Du kannst, wenn es eine gibt, die dich interessiert, an die du dich aber noch nicht herantraust, erst einmal herantasten. Nichts hat Eile und du wisst mit der Zeit merken, ob es passt oder nicht. Im Endeffekt geht es darum, dass du eine offene, ehrliche Beziehung führen kannst, in der du dich wohlfühlst.

Aber mach dir keinen Druck und lass dich nicht durch andere Meinungen verunsichern. Hör darauf, was du willst. Liebe ist vielfältig und kann so aussehen, wie du das möchtest. Immerhin muss man nicht anders sein, nur weil man das Gefühl hat, es sein zu müssen. Noch muss man, nur weil alle etwas tun, deswegen dasselbe machen. Mach aus deiner Beziehung das, was du dir wünscht.