In Österreich gilt seit dem 6. April eine Maskenpflicht in Supermärkten. Auch in anderen Ländern gehört das Tragen einer Schutzmaske mittlerweile zu den Verpflichtungen der Bürger, um die Corona-Pandemie weiterhin einzudämmen.

Neben Masken, die im Supermarkt ausgeteilt werden, gibt es auch die Möglichkeit sich eine Schutzmaske zu nähen oder einen Schutz in Form eines Schals oder eines Tuchs zu verwenden.

Damit sich die Viren durch die dauerhafte Nutzung nicht ausbreiten, erfährt ihr hier, wie ihr eure Schutzmaske selbst desinfizieren könnt.

Schutzmaske desinfizieren: So geht’s

Grundsätzlich ist es wichtig, dass der Mund- und Nasenschutz nach der Verwendung richtig abgesetzt wird. Dafür darf die Innenseite der Maske nicht mit den Fingern in Berührung kommen. Besser ist es in dem Fall, den Schutz von außen anzufassen und abzusetzen. Sobald die Maske unten ist, sollte man sich sofort die Hände gründlich waschen. Zudem muss die Maske, sofern sie aus dem Supermarkt stammt, für eine längere Zeit zum Trocknen an einem offenen Ort abgelegt werden. Auf keinen Fall mit Desinfektionsmittel übergießen. Denn dadurch verliert die Maske ihre Funktionalität als Schutz gegen das Virus.

Desinfektion durch Hitze

Bei einem Mundschutz aus Stoff empfiehlt sich die Maske bei 60 Grad zu waschen. Denn durch die Hitze soll das Virus laut neuen Erkenntnissen abgeschwächt werden. Für Gesichtsmasken aus anderen Materialien als Stoff ist die Waschmaschine der falsche Ort, da das Waschen die Masken beschädigen würde. Hier ist es ratsamer, die Maske 30 Minuten lang in ein auf 80 Grad vorgeheiztes Backrohr zu legen. Bei Schutz mit Metall ist allerdings Vorsicht geboten. Denn es besteht die Gefahr, dass das Metall im Backofen schmelzen könnte. Sollte das geschehen, muss die Maske sofort entsorgt und darf nicht noch einmal verwendet werden.