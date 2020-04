Seit dem 6. April ist es in Österreich verpflichtend, einen Mund-Nasen-Schutz in Supermärkten und in der Drogerie zu tragen. Die meisten Handelsunternehmen stellen die Masken gratis zur Verfügung. Mit der Maskenpflicht soll eine Tröpfcheninfektion, die durch Husten oder Niesen übertragen wird, verhindert werden.

Davon betroffen sind alle Geschäftslokale, deren Kundenbereich über 400 Quadratmeter groß ist.

Einkaufen nur noch mit Maske möglich

Die Regierung in Österreich hat eine weitere Maßnahme im Kampf gegen das Corona-Virus durchgesetzt. Ab heute (6. April) gilt eine Maskenpflicht für alle, die in einem Supermarkt oder in einer Drogerie einkaufen wollen. Während viele Handelsunternähmen Gratis-Masken an den Eingängen oder der Kassa verteilen, verlangen Geschäfte, die zum Rewe-Konzern gehören, 1 Euro pro Stück. Dazu zählen etwa Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg.

An den Eingängen der Supermärkte stehen in Zukunft auch Desinfektionsspender. Zudem reinigen Mitarbeiter die Einkaufswägen nach jeder Benutzung.

Wegen Maskenpflicht: Weltweite Lieferengpässe

Da die Umsetzung der Maßnahmen mehrere Tausend Standorte in ganz Österreich, aber auch weltweit trifft, gibt es derzeit große Lieferengpässe bei der Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel.

Damit ihr euch und auch andere vor einer Tröpfcheninfektion schützt, könnt ihr die Schutzmasken auch ganz leicht selbst herstellen. Hier geht’s zur Anleitung. Sollten euch die notwendigen Utensilien fehlen, um euch selbst eine Maske zu nähen, dann könnt ihr auch einen Schal nehmen und damit eure Nasen-Mund-Partie abdecken und schützen.