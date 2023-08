Von wegen Sommerloch! Im August warten unzählige spannende, berührende und lustige Serien– sowie Filmhighlights auf uns. Worauf wir uns in Sachen Streaming besonders freuen, verraten wir euch hier.

Es gibt so einige Tage, die ihr euch schon jetzt im Kalender markieren könnt, hehe.

Streaming: Diese Serien kommen im August 2023

Von lang ersehnten Fortsetzungen bis hin zu spannenden Neuerscheinungen: der August hat es Serien-technisch wirklich in sich. Aber seht selbst!

1. August

War Sailor, Staffel 1 (Netflix)

2. August

Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge, Staffel 1 (Disney+)

Doctor Lawyer, Staffel 1 (Disney+)

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi, Staffel 1 – Folge 1 (Disney+)

Physical, Staffel 3 (AppleTV+)

3. August

The Lincoln Lawyer, Staffel 2 – Teil 2 (Netflix)

Heartstopper, Staffel 2 (Netflix)

Choona, Staffel 1 (Netflix)

4. August

Die Jagd auf Veerappan, Dokuserie (Netflix)

The Big Nailed It Baking Challenge, Reality-Show (Netflix)

Fatal Seduction, Staffel 2 (Netflix)

Indefensible, Dokuserie (Sky)

Black Snow (Canal+ App)

Hatfields and McCoys, Staffel 1 (Canal+ App)

Die verlorenen Blumen der Alice Hart, Staffel 1 (Prime Video)

8. August

Zombieverse, Staffel 1 (Netflix)

Only Murders in the Building, Staffel 3 (Disney+)

Moving, Staffel 1 (Disney+)

Somebody’s Hiding Something, Dokuserie (Sky)

9. August

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 4 (Disney+)

Europa von oben, Staffel 4 (Disney+)

Der fantastische Yellow Yeti, Staffel 1 – Folge 1 (Disney+)

Strange Planet, Staffel 1 (AppleTV+)

10. August

PainKiller, Staffel 1 (Netflix)

Made in Heaven, Staffel 2 (Prime Video)

11. August

Down for Love, Reality-Show (Netflix)

Bad Behaviour, Staffel 1 (Sky)

Damages: Im Netz der Macht (Canal+ App)

Cruel Summer, Staffel 2 (Prime Video)

12. August

Blacklist, Staffel 10 (Netflix)

Behind Your Touch, Staffel 1 (Netflix)

14. August

Heimaterde, Staffel 1 (Netflix)

Unsealed: Alien Files, Dokuserie (Sky)

The Pursuit of Love (Canal+ App)

16. August

Der Auserwählte, Staffel 1 (Netflix)

Johnny Depp gegen Amber Heard, Dokuserie (Netflix)

Zuhause bei den Furys, Dokuserie (Netflix)

The Bear: King of the Kitchen, Staffel 2 (Disney+)

Bob’s Burgers, Staffel 13 (Disney+)

Breeders, Staffel 3 (Disney+)

Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben, Staffel 1 (Disney+)

17. August

The Upshaws, Staffel 4 (Netflix)

18. August

Mask Girl, Staffel 1 (Netflix)

The Pact (Canal+ App)

Harlan Coben’s Shelter: Der schwarze Schmetterling, Staffel 1 (Prime Video)

Pech, Staffel 1 (Prime Video)

22. August

Lighthouse, Staffel 1 (Netflix)

Untold: Swamp Kings, Dokuserie (Netflix)

303 – die Serie, Staffel 1 (Netflix)

23. August

Destined with You, Staffel 1 (Netflix)

Bardot, Staffel 1 (Netflix)

The Ultimatum: Marry or Move On, Staffel 2 – Teil 1 (Netflix)

Star Wars: Ahsoka, Staffel 1 (Disney+)

Infiltration, Staffel 2 (AppleTV+)

24. August

Ragnarök, Staffel 3 (Netflix)

Who is Erin Carter? Staffel 1 (Netflix)

25. August

Justified (Canal+ App)

30. August

The Ultimatum: Marry or Move On, Staffel 2 – Teil 2 (Netflix)

Miss Adrenaline: A Tale of Twins, Staffel 1 (Netflix)

Good Trouble, Staffel 5 (Disney+)

31. August

One Piece, Staffel 1 (Netflix)

Streaming: Diese Filme kommen im August 2023

Lust auf Sommerkino, aber zu Hause? Say no more! Wir haben das perfekte Entertainment-Programm für euch.

1. August

Valerian: Die Stadt der Tausend Planeten (Netflix)

Untold: Jake Paul the Problem Child (Netflix)

Der Fluch von Darkness Falls (Netflix)

Come on, Come on (Prime Video)

The Conjuring 2 (Prime Video)

2. August

Soulcatcher (Netflix)

Vergiftet: Die schmutzige Wahrheit über unser Essen (Netflix)

Mark Cavendish: Never Enough (Netflix)

Guardians of the Galaxy: Vol. 3 (Disney+)

Suicide Squad (Prime Video)

3. August

ZOM 100: Bucket List of the Dead (Netflix)

Kopf an Kopf (Netflix)

4. August

The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump (Disney+)

M3GAN (Sky)

House of Gucci (Prime Video)

5. August

The Little Things (Netflix)

She Said (Sky)

V for Vendetta (Prime Video)

Crazy, Stupid, Love (Prime Video)

6. August

Ein Mann namens Otto (Netflix)

7. August

The Protégé: Made for Revenge (Netflix)

Sing 2 – Die Show deines Lebens (Prime Video)

Batmans Rückkehr (Prime Video)

8. August

Untold: Johnny Football (Netflix)

Kountry Wayne: A Woman’s Prayer (Netflix)

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Teil 2 (Netflix)

Batman Foreve (Prime Video)

9. August

Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop (Netflix)

10. August

Marry My Dead Body (Netflix)

11. August

Heart of Stone (Netflix)

Jagged Mind (Disney+)

Die verrückte Olympiade (Disney+)

Haie: Meister der Tarnung? (Disney+)

Rivalen: Haie vs. Orcas (Disney+)

Hui Buh und das Hexenschloss (Sky)

Batman und Robin (Prime Video)

12. August

Emergency Declaration – Der Todesflug (Sky)

Batman Begins (Prime Video)

The Dark Knight (Prime Video)

The Dark Knight Rises (Prime Video)

13. August

Mission: Impossible – Fallout (Netflix)

Die Aussprache (Prime Video)

15. August

Untold: Hall of Shame (Netflix)

Jared Freid: 37 and Single (Netflix)

16. August

Pitch Perfect 3 (Netflix)

Jurassic World: Das gefallene Königreich (Netflix)

The First Purge (Netflix)

Miguel Wants to Fight (Disney+)

Sing (Prime Video)

18. August

Love, Sex and 30 Candles (Netflix)

10 Tage eines schlechten Mannes (Netflix)

Der Klient (Disney+)

Breaking Point (Sky)

Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie (AppleTV+)

23. August

Für immer Liebe (Netflix)

Manhattan Queen (Prime Video)

25. August

Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen (Netflix)

Mord, wie er im Buche steht (Netflix)

Vacation Friends 2 (Disney+)

Explorer: Verschollen in der Arktis (Disney+)

Date Movie (Disney+)

Die Tigerhaie von Maui (Disney+)

Magic Mike – The Last Dance (Sky)

Shotgun Wedding (Prime Video)

26. August

No Sudden Move (Netflix)

Ambush – Kein Entkommen! (Netflix)

Doctor Sleep (Prime Video)

27. August

Ghostbusters: Legacy (Netflix)

28. August

Tenor: Eine Stimme – zwei Welten (Sky)

Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick (Prime Video)

Ted (Prime Video)

Ted 2 (Prime Video)

31. August