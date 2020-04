Auch in den USA sorgen Behörden dafür, dass sich die Bevölkerung an die Corona-Maßnahmen hält. Um sicherzugehen, dass sich keine Menschengruppen am berühmten Venice Beach versammeln, wurde der Skatepark kurzerhand mit Sand zugeschüttet.

Man müsse damit rechnen, dass Behörden auch die restlichen Skateparks in Los Angeles mit Sand zuschütten, wenn die Maßnahmen missachtet werden.

Venice Beach: Skatepark ist jetzt Sandkiste

Der Skatepark im kalifornischen Venice Beach ist mindestens genauso berühmt, wie das Riesenrad am Santa Monica Pear. Daher mussten die örtlichen Polizisten auch immer wieder Menschenansammlungen und Gruppentreffen auflösen, die derzeit aufgrund der Corona-Pandemie verboten sind.

Vor allem die Skateanlage direkt am Strand gilt als beliebter Treffpunk junger Leute. Daran hat scheinbar auch der Ausbruch des Coronavirus nichts geändert. Anstatt sich an das weltweit verordnete Social-Distancing zu halten, treffen sich die Leute in Venice Beach immer noch rund um den Skatepark – ohne Schutzmasken.

Bald auch andere Skateparks betroffen

Die örtliche Behörde, die für sämtliche Parks und Gründflächen in Los Angeles zuständig ist, wollte offenbar nicht länger zusehen. Um die Bürger rund um Venice Beach zu schützen, mussten kurzerhand Bagger anfahren, um die gesamte Anlage mit Sand zuzuschütten. Zudem sei nicht auszuschließen, dass in Kürze auch andere Skate-Anlagen in der Gegend mit Sand unbefahrbar gemacht werden, sollten sich die Leute weiterhin nicht an die Maßnahmen halten.