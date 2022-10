Immer wieder wird TikTok zu BeautyTok und zeigt uns Make-up-Trends, die wir so noch nicht kannten. Next up: Fake-Grübchen. Warum dieser Hack gerade von allen so gefeiert wird und das Must-have im Herbst 2022 ist, lest ihr hier.

Eines können wir schon vorab sagen: Der TikTok-Trend ist super easy zum Nachmachen und funktioniert wirklich!

Fake-Grübchen made by TikTok

Im Sommer haben wir uns noch alle falsche Sommersprossen auf unsere Wangen getupft und unsere Haare auf alle erdenklichen Weisen verknotet. All das haben wir von TikTok gelernt – der Plattform, auf der bereits so einige Beauty-Gurus geboren wurden. In diesem Herbst liegt der Fokus allerdings auf unseren Wangen. Denn die Community hat offenbar erkannt, dass Grübchen eigentlich ziemlich cute sind. Mittlerweile gibt es schon unzählige Videos, in denen User:innen all jenen, die keine kleine Wangenmulde haben, zeigen, wie man Fake-Grübchen zaubert.

Der Vorteil: Lachfalten und Grübchen sollen die Natürlichkeit unterstreichen. Zudem ist der Make-up-Hack vollkommen unbedenklich. Im Gegensatz zu einem gefährlichen Beautytrend, der noch im Frühjahr auf TikTok kursierte. Hierbei drückten sich User:innen mit dem Finger oder schmalen Gegenständen so lange ins Gesicht, bis tiefe Abdrücke zur erkennen waren, die an Grübchen erinnern sollten. Doch dass das nicht gerade die gesündeste Variante ist und man sich damit auch richtig verletzen kann, müssen wir euch wohl nicht erklären.

So geht der Beautytrend

Konzentrieren wir uns daher besser auf die aufgemalten Grübchen. TikTokerin @glamwithdaminee hat mit ihrem Tutorial den Startschuss geben – mittlerweile hat der Hashtag #fakedimples bereits mehr 1,5 Millionen Aufrufe. Wie leicht der Beautytrend zum Nachmachen ist, seht ihr in ihrem Video.

Alles, was ihr dafür braucht:

Dunkler Konturenstift oder Stick

Hellen, flüssigen Concealer

Make-up Schwämmchen

Fixierspray

Für die Fake-Grübchen trägt sich Damine zuerst ihr Make-up im Gesicht auf, wie sie es normalerweise tun würde. Nachdem alles sitzt, nimmt sie einen Konturenstift zur Hand und hinterlässt jeweils auf der rechten und der linken Seite ihrer Wangen einen runden Abdruck, in etwa in der Größe einer Haselnuss.

Dann umrahmt sie den Konturen-Abdruck mit zwei kleinen Strichen des Concealers. Zum Schluss verblendet sie alles mit ihrem Make-up-Schwämmchen und Voilà, die Fake-Grübchen sitzen perfekt auf ihren Wangen. Wir empfehlen an dieser Stelle allerdings noch einen Fixierspray, damit das Endergebnis nicht so schnell wieder verwischt.

Auch Megha Singh zeigt in einem Tutorial, wie einfach und schnell die Fake-Grübchen funktionieren:

Auch ungeschminkt funktioniert der Look

Wer lieber auf Natürlichkeit setzen und dennoch nicht auf Grübchen verzichten möchte, kann sich die Fake-Dimples natürlich auch ohne Make-up im Gesicht auftragen. Dabei solltet ihr jedoch beachten, dass die aufgemalten Grübchen so gut wie möglich von der Farbe her zu eurer Haut passen. Sonst kann es sehr schnell so aussehen, als hättet ihr einfach nur einen dunklen Fleck im Gesicht. Also: verblenden, verblenden, verblenden!

Und jetzt seid ihr dran:

Würdet ihr den Hack ausprobieren? Ja klar, why not? Nein, das ist doch echt unnötig!

