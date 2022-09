Jedes Mal dasselbe ärgerliche Spiel: Gerade unsere liebsten Halsketten verknotet nur allzu gerne. Und wie bekommt man die filigranen Schmuckstücke wieder auseinander, ohne die Nerven zu verlieren oder die wertvollen Teile gar kaputtzumachen? Wir zeigen euch dazu die besten TikTok-Hacks!

Mit diesen Tipps bleibt euch viel Zeit und Ärger erspart.

Halsketten verknotet: Mit diesen Tricks entwirrt ihr den Schmuck

Es ist so ärgerlich und passiert einfach viel zu schnell. Manche Halsketten bekommen einfach allein schon vom Anschauen Knoten. Okay, vielleicht sind wir auch bisschen selbst daran Schuld … aber fest steht: Das Entwirren feiner miteinander verknoteter Halsketten kann einem schon mal den letzten Nerv rauben. Doch reißen, ziehen und die Geduld verlieren sind da kontraproduktiv, im schlimmsten Fall gehen die Schmuckstücke sogar kaputt. Gut, dass TikTok da gleich mehrere Lösungsvorschläge für uns parat hat. Mit diesen simplen Hacks kann man verhedderte Kettchen ganz leicht entwirren:

1. Die Nadel

Ein ultimativer Top-Tipp stammt von der TikTok-Userin @neat.caroline. Alles, was ihr hier benötigt, ist eine Näh- oder Stecknadel, bzw. zwei davon! Wichtig ist dann, dass das Schmuckstück auf einem flachen Untergrund liegt. Dann kann es auch schon losgehen: Mit dem scharfen Ende der Nadel könnt ihr die Knoten wie im Video versuchen zu lockern. Bloß nicht an den Ketten zerren oder sie ausstrecken, dann könnte die Kette reißen. Früher oder später geben die Knoten nach und lassen sich auseinanderbringen. Lockert sich die Kette etwas, könnt ihr die Knötchen mithilfe einer zweiten Nadel auseinanderziehen. Et voilá!

2. Das Öl

Die TikTokerin Raina Monet (@RainaMonet) hat einen weiteren einfachen Trick parat, um eine verknotete Kette schnell zu entwirren. Als Teil ihrer Serie „Tipps für Girls, die ich gerne früher gewusst hätte“ hat sie kürzlich einen Hack geteilt, der allen Jewelery-Lovers helfen wird. „Wenn ihr Schwierigkeiten habt, Halsketten zu entwirren, verwendet einfach etwas Olivenöl, um den Knoten herauszumassieren.“ Raina verrät, dass ihre Kette dank des Schmiermittels innerhalb von Sekunden entwirrt war. „Ein Versuch ist es Wert“, schreibt die TikTokerin noch in einem Kommentar.

3. Das Babypuder

Zu guter Letzt finden wir auf dem TikTok-Kanal von @sterlingforever noch einen weiteren Tipp. Wem das Öl zu schmierig ist, kann das Ganze auch mit Babypuder versuchen. Davon gebt ihr einfach reichlich auf die Ketten. Man sollte damit wirklich nicht sparen, denn auch das Puder ist dabei eine Art Schmiermaterial und hilft bei der Lockerung der Verknotungen. Dabei könnt ihr dann auch wieder eine Nadel verwenden.

Wir haben übrigens alle drei Tricks getestet und unser Fazit lautet: Alle Hacks haben gut funktioniert, unser Favorit ist allerdings eindeutig die Nadel. Oder die Kombi aus Nadel und Babypuder. Für welchen TikTok-Hack ihr euch letztendlich entscheidet, bleibt natürlich euch überlassen. Hauptsache, der Ärger über verknotete Ketten ist ab nun vorbei!