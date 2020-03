Zwei Flugzeuge mit 130 Tonnen Schutzausrüstung aus China sind heute in Österreich gelandet. Die Masken und Anzüge werden vor allem in Tirol und auch in Südtirol verteilt.

Bereits vergangene Woche kündigte die Regierung an, dass zwei Maschinen der AUA mit insgesamt 130 Tonnen Schutzausrüstung in Wien landen werden. Nun sind die Flieger aus China eingetroffen. Unter der Lieferung befinden sich vor allem Masken und Handschuhe, aber auch Schutzanzüge, die jetzt vor allem nach Tirol geliefert werden. Denn dort gibt es derzeit die meisten Coronavirus-Fälle in Österreich.

Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz arbeite man bereits daran, die Luftbrücke mit China dauerhaft einzurichten, um auch die Engpässe in den anderen Bundesländern in den Griff zu bekommen.

Schutzkleidung: Engpässe in ganz Europa

In ganz Europa gibt es derzeit Engpässe bei Schutzbekleidung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Deshalb lieferte China nun einen Vorrat nach Österreich. Insgesamt zwei AUA-Maschinen brachten die Anzüge, Handschuhe und Masken nach Wien. Von dort aus wird der Großteil nun nach Tirol und auch Südtirol geliefert. Zudem prüfte man erst kürzlich eine mögliche Verwendung von Schutzmasken, die noch von der Vogelgrippe-Zeit übrig waren und gab diese frei.