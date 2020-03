Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen – das dachte sich wohl auch die Wiener Bestattung in Zeiten des Coronavirus.

Denn deshalb bieten Bestattungsdienste jetzt an, Trauerfeiern per Livestream zu übertragen. Und so könnten auch Menschen, die zu den Risikogruppen gehören am Begräbnis teilnehmen.

Coronavirus: Bestattung via Livestream

In Österreich steigt die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus weiter an. Und um Zustände wie in Italien zu verhindern, wurden strenge Maßnahmen erlassen, die nun auch Bestattungsinstitute kreativ werden lassen. Denn angesichts der Ansteckungsgefahr bei Menschenansammlungen, haben nämlich auch die Bestattungsdienste in Wien zu ungewöhnlichen Methoden gegriffen.

Laut Pressesprecher der Bestattung und Friedhöfe Wien, wird eine Live-Übertragung von Begräbnissen ab Dienstag angeboten.

Trauerfeiern via Livestream

Damit besonders Menschen, die ja zur Risikogruppe in Zusammenhang mit dem Coronavirus gehören, zu Hause bleiben, gibt es ab sofort die Möglichkeit, Trauerfeiern als Livestream über das Smartphone zu verfolgen. Dabei filmt ein Angestellter der Wiener Bestattung das Begräbnis über ein Smartphone auf einem Stativ direkt und die Trauerfeier wird direkt an die Daheimgebliebenen übertragen.

In Wien sind derzeit alle Menschenansammlungen, darunter auch Begräbnisse, mit mehr als fünf Personen verboten. Im kleinen Rahmen finden diese also weiterhin statt. Allerdings darf man Aufbahrungshallen derzeit nicht betreten. Die Trauerfeiern müssen im Freien stattfinden.