Spieglein, Spieglein, an der Wand… – Wer diesen ikonischen Satz in der Realverfilmung des Disney-Hits „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ sagen wird, steht nun fest! „Wonder Woman“-Star Gal Gadot wechselt die Seiten und übernimmt die Rolle der bösen Stiefmutter.

Rachel Zegler, bekannt aus der neuen „West Side Story“ wird das Schneewittchen spielen.

Disney arbeitet an Schneewittchen-Real-Verfilmung

Mit Realverfilmungen von alten Disney-Filmen ist das ja so eine Sache: Auf der einen Seite möchte man sich die Kindheitserinnerungen nicht zerstören lassen, auf der anderen wollen wir doch alle sehen, wie unsere liebsten Märchenfiguren zum Leben erwachen und real werden. Aber spätestens seit der Neuauflage von „Cruella“ wissen wir, dass Disney wirklich großartige Realverfilmungen produzieren kann.

Gut also, dass Disney wirklich ununterbrochen an weiteren Realfilm-Adaptionen der hauseigenen Zeichentrick-Klassiker werkelt. Nun ist „Schneewittchen“ an der Reihe. Wer die Protagonistin sein wird, wissen wir bereits seit einiger Zeit. Die Rolle des Schneewittchens, das von ihrer neidischen Stiefmutter verstoßen wird und später im Wald auf sieben Zwerge trifft, übernimmt Rachel Zegler. Eine Schauspielerin, deren Name schon sehr bald ziemlich bekannt werden dürfte: Denn die 20-Jährige spielt die Hauptrolle der Maria in Steven Spielbergs langerwarteter Musical-Adaption „West Side Story“.

Gal Gadot schlüpft in die Rolle der bösen Königin

Endlich steht nun auch ihre Gegenspielerin fest. Für die Rolle der bösen Stiefmutter wechselt US-Schauspielerin Gal Gadot die Seiten: Als Superheldin „Wonder Woman“ kämpfte die 36-Jährige zuletzt für das Gute, nun soll sie Schneewittchen das Leben schwer machen. Wie US-Medien berichten, befindet sich die Schauspielerin in den letzten Verhandlungen um die Rolle der bösen Königin. Disney soll wohl schon seit einer Weile ein Auge auf Gal Gadot geworfen haben. Laut „Deadline“ war die 36-Jährige von Anfang an interessiert. Sie soll dabei vor allem die Aussicht gereizt haben, somit in einer Reihe mit Angelina Jolie und Cate Blanchett zu stehen, die bereits ikonische Schurkinnen in Disney-Realfilmen gespielt haben.

Der Film unter der Regie von Marc Webb („The Amazing Spider-Man“) soll auf dem Klassiker von 1937 basieren, der als erster abendfüllender Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios Kinogeschichte schrieb. Als Grundlage dient außerdem das Märchen „Schneewittchen“ der Brüder Grimm. Wann genau der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.