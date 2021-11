Wer auf der Porno-Plattform Pornhub die Wörter „Lehrer“ oder „Unterricht“ eingibt, sucht vermutlich eher selten nach einem Nachhilfekurs. Mit seinen Qualifikationen als Mathematiklehrer geht der 34-jährige Chang Hsu zurzeit aber gerade deshalb auf der Plattform viral.

Und das sogar ganz angezogen.

Mathenachhilfe auf Pornoseiten?

Auf der Suche nach einem Mathe-Nachhilfelehrer? Wer wissen will, wie genau Differentialrechnen funktioniert oder die Grenzwertbestimmung endlich verstehen möchte, findet derzeit hilfreiche Tutorials online. Und zwar ausgerechnet auf Pornhub.

Wer jetzt an eine sexy Professorin in Dessous denkt oder an einen halbnackten Lehrer in einem verruchten Klassenzimmer, hat weit gefehlt. Denn auf dem Kanal „changhsumath666“ unterrichtet der 34-jährige Chang Hsu an einer großen grünen Tafel – voll bekleidet mit Hoodie und Jeans.

Und dennoch gilt Hsu derzeit als einer der beliebtesten Content Creators auf der Plattform. Mittlerweile hat er mehr als 7.000 Abonnenten, seine lehrreichen Videos werden zehntausende Male angesehen. Das Magazin IndieWire berichtet auch, dass Hsu mittlerweile Platz 685 der beliebtesten Kanäle auf der Plattform ist – und das ohne eine einzige Nacktszene.

Dass sein nicht-pornographischer Kanal auf der Pornoseite dennoch viral geht, überrascht den Pädagogen übrigens gar nicht. „Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde“, erklärt Hsu gegenüber taiwanischen Medien. „Die Leute werden neugierig, wenn man besondere Dinge an besonderen Orten tut.“

Bild: Screenshot pornhub.com/changhsumath666

Mathelehrer: Pornhub als Erfolgsplattform

Auf die Idee kam der Mathelehrer übrigens schon im Mai 2020. Denn nachdem er auf YouTube als Nachhilfelehrer nicht genug hervorgestochen war, suchte der 34-Jährige – der seit 15 Jahren Mathematik unterrichtet – nach einer neuen Plattform. „Ich habe mich gefragt, wo ich meine Zielgruppe – zum Beispiel College-Jungs – finden kann, und als Antwort fiel mir sofort ein: auf Pornoseiten“, schließt Hsu.

Sein Konzept scheint tatsächlich aufgegangen zu sein. Denn unter dem Motto „Play Hard, Study Hard“ kann er eine Zielgruppe ansprechen, die eventuell dringend Mathenachhilfe benötigt. Und auch wenn viele seiner Zuschauer bestimmt nur aus Spaß zuschauen oder einfach erfahren wollen, was hinter dem Hype steckt, erreicht Hsus Konzept doch auch Menschen, die Nachhilfe benötigen.

Mittlerweile könne er so mehr als 1.000 Schüler erreichen. Eine Summe, die für einen normalen online-Nachhilfelehrer undenkbar ist. Das hat für ihn auch finanzielle Vorteile. Denn während seine Pornhub-Kurse kostenlos sind und man ihm nur freiwillig Trinkgeld geben kann, sind sie eine gute Werbemöglichkeit für seine online-Bezahlkurse. Etwa 233.000 Euro habe er auf diese Weise in einem Jahr verdient, erklärt er.